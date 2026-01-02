Почти половина американцев испытывает финансовые трудности — опрос
Согласно новому опросу Fox News, почти половина американцев считает, что их финансовое положение ухудшается, поскольку инфляция продолжает истощать бюджеты граждан США, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
Опрос показал, что 44% респондентов считают, что их финансовое положение ухудшается. Американцы отмечают, что в 2026 году будут больше экономить, меньше тратить и больше инвестировать.
Несмотря на то, что в последние месяцы инфляция замедлилась, цены на многие основные товары остаются высокими. Индекс потребительских цен показывает, что в ноябре общий индекс вырос на 2,7% по сравнению с 3% в сентябре. Данные за декабрь еще не окончательные.
Ранее сообщалось, что экономика США в третьем квартале выросла на 4,3% в годовом исчислении, что выше прогнозов экономистов за третий квартал — 3,3%. Вместе с тем, согласно новому отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка, в третьем квартале 2025 года задолженность американцев выросла на 197 млрд долларов и достигла рекордной отметки в 18,59 трлн долларов.