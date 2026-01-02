Почти половина американцев испытывает финансовые трудности — опрос

Опрос показал, что 44% респондентов считают, что их финансовое положение ухудшается. Американцы отмечают, что в 2026 году будут больше экономить, меньше тратить и больше инвестировать.

Несмотря на то, что в последние месяцы инфляция замедлилась, цены на многие основные товары остаются высокими. Индекс потребительских цен показывает, что в ноябре общий индекс вырос на 2,7% по сравнению с 3% в сентябре. Данные за декабрь еще не окончательные.

Ранее сообщалось, что экономика США в третьем квартале выросла на 4,3% в годовом исчислении, что выше прогнозов экономистов за третий квартал — 3,3%. Вместе с тем, согласно новому отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка, в третьем квартале 2025 года задолженность американцев выросла на 197 млрд долларов и достигла рекордной отметки в 18,59 трлн долларов.