Экономика США в третьем квартале была выше, чем ожидалось
Бюро экономического анализа Министерства торговли США опубликовало оценку ВВП за третий квартал, которая превзошла ожидания экономистов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на FOX Business.
Согласно отчету за трехмесячный период, включающий июль, август и сентябрь, экономика США выросла на 4,3% в годовом исчислении, что выше прогнозов экономистов за третий квартал — 3,3%.
В отчете также говорится, что во втором квартале реальный ВВП вырос на 3,8% в годовом исчислении. В совокупности показатели свидетельствуют о том, что в течение первых трех кварталов 2025 года экономика США росла на 2,5% в годовом исчислении.
По данным Бюро экономического анализа, рост реального ВВП в третьем квартале был обусловлен увеличением потребительских расходов, экспорта и государственных расходов.
Приостановка работы правительства привела к задержке публикации предварительной оценки за третий квартал, которая должна была выйти в конце октября.
Бюро экономического анализа заявило, что это первоначальная оценка и окончательный отчет о ВВП за третий квартал будет опубликован 22 января следующего года.
