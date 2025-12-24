Экономика США в третьем квартале была выше, чем ожидалось

Согласно отчету за трехмесячный период, включающий июль, август и сентябрь, экономика США выросла на 4,3% в годовом исчислении, что выше прогнозов экономистов за третий квартал — 3,3%.

В отчете также говорится, что во втором квартале реальный ВВП вырос на 3,8% в годовом исчислении. В совокупности показатели свидетельствуют о том, что в течение первых трех кварталов 2025 года экономика США росла на 2,5% в годовом исчислении.

По данным Бюро экономического анализа, рост реального ВВП в третьем квартале был обусловлен увеличением потребительских расходов, экспорта и государственных расходов.

Приостановка работы правительства привела к задержке публикации предварительной оценки за третий квартал, которая должна была выйти в конце октября.

Бюро экономического анализа заявило, что это первоначальная оценка и окончательный отчет о ВВП за третий квартал будет опубликован 22 января следующего года.

Ранее сообщалось, что Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет на сумму 901 млрд долларов.