Конгресс США принял рекордный оборонный бюджет

На голосовании в Сенате в среду, 17 декабря, в поддержку Закона о национальной обороне проголосовали 77 законодателей верхней палаты Конгресса, против — 20.

Палата представителей одобрила этот документ на прошлой неделе. Для вступления в силу законопроект теперь должен подписать президент США. Белый дом сообщил, что Дональд Трамп намерен это сделать. В 2025 финансовом году, который подошел к концу 30 сентября, военный бюджет США составил 884 млрд долларов.

Документ, в частности, предусматривает повышение заработной платы военнослужащим на 3,8%, закупку военной техники и меры для усиления конкурентоспособности США.

Отдельный акцент в документе сделан на поддержке Украины. Закон предусматривает выделение 800 млн долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины — по 400 млн долларов в течение следующих двух лет. Эти средства направляются на закупку оружия для Вооруженных сил Украины через американские компании.

Еще 175 млн долларов выделяются на оборону стран Балтии — Эстонии, Латвии и Литвы. Кроме того, закон ограничивает возможности Минобороны США сократить численность американских войск в Европе ниже 76 000 человек. Американскому командующему в Европе запрещено отказываться от должности верховного главнокомандующего НАТО.

В проекте закона не упомянуто предложенное Трампом переименование Министерства обороны США в «Министерство войны». Хотя администрация США уже использует это название, а министр обороны Пит Хегсет называет себя «госсекретарем по вопросам войны», формально нововведение должно быть утверждено Конгрессом.

Ранее сообщалось, что мировые военные расходы достигли рекордного уровня в $2,7 трлн.