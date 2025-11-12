РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:54, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Долги американцев достигли нового рекорда в 18,6 трлн долларов

    Согласно новому отчету Федерального резервного банка Нью-Йорка, в третьем квартале 2025 года задолженность американцев выросла на 197 млрд долларов и достигла рекордной отметки в 18,59 трлн долларов, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на Fox Business.

    Фото: msn.com

    За квартал задолженность по ипотечным кредитам выросла на 137 млрд долларов и на конец сентября составила 13,07 трлн долларов, а долги по кредитным картам увеличились на 24 млрд долларов и на конец квартала составили 1,23 трлн долларов. Задолженность по автокредитам осталась на уровне 1,66 трлн долларов, а по студенческим кредитам выросла на 15 млрд долларов и составила 1,65 трлн долларов.

    В целом уровень просроченной задолженности в третьем квартале 2025 года оставался высоким: 4,5% непогашенной просрочки в 90 и более дней.

    Общий объем серьезных просрочек составил 3,03% в третьем квартале 2025 года по сравнению с 1,68% за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что уровень задолженности американцев, включая кредитные карты, в четвертом квартале 2024 года был высоким и составлял 18,04 трлн долларов.

     

    Долги Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
    Автор
