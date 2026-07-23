Почти полмиллиона производств в работе у судебных исполнителей Жамбылской области

К середине года судебные исполнители Жамбылской области завершили фактическим исполнением чуть более четверти исполнительных производств, находившихся в работе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В регионе работают 15 государственных и 82 частных судебных исполнителя. Они обеспечивают исполнение судебных решений, занимаются взысканием штрафов, алиментов, задолженности и другими категориями исполнительных производств.

По данным Департамента юстиции, в первом полугодии в работе находились 476 677 исполнительных производств. Фактическим исполнением завершено 131 612 из них, что составляет чуть более четверти от общего количества.

При этом специалисты отмечают, что эти показатели нельзя напрямую приравнивать к числу жителей, имеющих задолженность. В отношении одного человека может быть возбуждено несколько исполнительных производств, а часть из них предусматривает длительные или периодические выплаты.

Кроме того, в общей статистике одновременно учитываются новые исполнительные производства, производства, перешедшие с прошлых лет, а также находящиеся на различных стадиях исполнения.

Ранее в Министерстве юстиции сообщили, что в 2025 году судебными исполнителями было взыскано 557,6 млрд тенге.

Аресты и ограничения будут снимать автоматически по просроченным производствам в РК.