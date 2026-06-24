Аресты и ограничения будут снимать автоматически по просроченным производствам в РК

Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования исполнительного производства». Что это изменит для казахстанцев, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Подписанный документ направлен на повышение эффективности системы исполнительного производства, усиление защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также совершенствование механизмов государственного контроля и повышение ответственности судебных исполнителей.

Законом предусмотрен ряд мер, направленных на обеспечение своевременного и справедливого исполнения исполнительных документов, снижение административных барьеров и повышение прозрачности процедур принудительного исполнения.

В частности, вводится механизм автоматической отмены всех мер принудительного исполнения по исполнительным документам, срок предъявления которых истек.

Кроме того, расширяется сфера применения упрощенного исполнительного производства. Пороговое значение увеличивается с 20 до 40 месячных расчетных показателей.

Документ также предусматривает внедрение аттестации действующих частных судебных исполнителей для оценки их профессиональной компетентности.

Согласно поправкам, уполномоченный орган наделяется правом лишать лицензии частных судебных исполнителей в случаях, предусмотренных законодательством. Территориальные органы юстиции, в свою очередь, смогут вносить представления по итогам контрольных мероприятий.

Еще одной новеллой закона стало введение обязательного досудебного порядка обжалования действий и решений судебных исполнителей.

Реализация закона позволит повысить уровень защиты прав участников исполнительного производства, укрепить законность и дисциплину в деятельности судебных исполнителей, а также повысить эффективность системы принудительного исполнения в стране.

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