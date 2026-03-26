557,6 млрд тенге взыскано судебными исполнителями в 2025 году - Минюст РК

По словам Махсата Балабекова, в текущее время принудительное исполнение документов осуществляется государственными и частными судебными исполнителями, а также в рамках упрощенного производства, именуемого цифровым судебным исполнителем.

— В 2025 году в производстве судебных исполнителей, в том числе цифрового судебного исполнителя находилось свыше 10 миллионов производств на общую сумму взыскания в 15,5 триллионов тенге. Возмещенная сумма составила 557,6 миллиарда тенге, что на 88,6 миллиарда тенге выше показателя 2024 года. В доход государства взыскано 63,4 миллиарда тенге, что на 10 процентов больше показателя прошлого года, — отметил Махсат Балабеков во время брифинга в СЦК.

Также глава Комитета принудительного исполнения Министерства юстиции РК остановился на других статистических данных за 2025 год.

— Отдельно государственными судебными исполнителями взыскана исполнительская санкция в доход государства в размере 3,4 миллиарда тенге, это на треть больше показателя прошлого года. Цифровым судебным исполнителем в рамках упрощенного производства взыскано около 10 миллиардов тенге. Учитывая, что в рамках упрощенного производства оплата деятельности частного судебного исполнителя, а также исполнительная санкция, не оплачиваются, граждане сэкономили порядка 2,4 миллиарда тенге собственных денежных средств, — сообщил он на брифинге в СЦК.

Ранее в Министерстве юстиции Казахстана сообщили о сокращении расходов государства на международные арбитражные разбирательства.