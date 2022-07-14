14 Июля 2022 08:27

Почти по всей Южной Европе — масштабные лесные пожары

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Почти по всей Южной Европе — масштабные лесные пожары. Очень сложная ситуация в Португалии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным на среду, в стране остаются более двух десятков очагов. В центральных районах бушующий с пятницы пожар заставил полностью эвакуировать население нескольких деревень, около 700 человек.

По данным синоптиков, 80% материковой части Португалии подвергаются огромному риску лесных пожаров. Вся Южная Европа переживает волну аномальной жары. Данные спутниковых наблюдений показывают, что зоной риска оказалось практически все Средиземноморье.

В Испании несколько дней не могут справиться с пожаром в провинции Саламанка, который уже уничтожил около 4000 гектаров леса и угрожает нескольким небольшим населенным пунктам, откуда эвакуируются жители. В целом ряде районов температура воздуха превышает 40°C.

Во Франции в двух десятках департаментов введен «желтый» уровень опасности. Там решили запретить традиционные фейерверки в День взятия Бастилии, чтобы не провоцировать пожары. Это лето в республике, по прогнозам, может стать самым жарким за 19 лет.

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