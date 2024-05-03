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    16:10, 03 Май 2024 | GMT +6

    Почти на 90% заполнены психдиспансеры в Казахстане

    диспансер
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    В Министерстве здравоохранения РК озвучили степень заполненности психоневрологических диспансеров в стране, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - На 1 апреля 2024 года загруженность коек по республике составляет 88,2%, свободные койки - 11,8%, - сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform. 

    Отмечается, что в рамках исполнения Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023-2025 годы (постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2023 года) министерством предусмотрена модернизация, капитальный ремонт и строительство региональных и первичных центров психического здоровья с обеспечением их современным оборудованием. 

    Как сообщалось ранее, наибольшее количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении, наблюдается в Карагандинской — 1 616, Костанайской — 1 523 и Северо-Казахстанской 1 414 областях. 

    В социальных сетях регулярно публикуются видео с неадекватным поведением людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину. 

     

    Теги:
    Здравоохранение Больница Общество Статистика Минздрав РК
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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