В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали вероятность весеннего обострения у психически нездоровых людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Научные исследования подтверждают, что у некоторых людей с психическими расстройствами может наблюдаться усиление симптомов весной, хотя точные механизмы этого явления еще не до конца изучены. Вот несколько факторов, которые научно связываются с весенним обострением у психически больных людей. Изменения в световом режиме: весной длительность светового дня увеличивается, что может повлиять на биоритмы организма. У людей с психическими расстройствами это может вызвать дисбаланс гормонов, в том числе снижение уровня мелатонина, который регулирует циклы сна и бодрствования, а также настроение, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Кроме того, есть и сезонные изменения: переход от зимнего к весеннему сезону сопровождается изменениями в погоде и температуре, что может оказать воздействие на психическое состояние. Например, у некоторых людей изменения в атмосферном давлении могут вызывать головные боли, а это может усилить симптомы психических расстройств.

Свою роль играет и стресс: как говорится в ответе, весеннее время может быть периодом изменений в жизни и образе жизни, например, изменениями в работе или социальной среде, что может вызвать стресс и усилить симптомы психических расстройств.

Биологические факторы: в некоторых исследованиях упоминаются биологические факторы, такие как изменения в иммунной системе или воспаление, которые могут быть связаны с весенним обострением у некоторых людей с психическими расстройствами. Эти факторы могут взаимодействовать и оказывать влияние на психическое состояние человека, однако каждый случай может быть индивидуальным.

Напомним, по информации Минздрава РК, больше всего граждан с психическими расстройствами в Карагандинской области