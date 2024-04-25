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    16:47, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Больше всего граждан с психическими расстройствами в Карагандинской области

    психбольные, ментальное здоровье
    Фото: freepik.com

    В Министерстве здравоохранения РК сообщили статистику по регионам о людях с психическими расстройствами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По состоянию на 1 апреля 2024 года на динамическом наблюдении по психическим расстройствам без употребления психоактивных веществ по РК состоит 199 672 человека. Наибольшее количество лиц, состоящих на динамическом наблюдении, наблюдается в Карагандинской — 1 616, Костанайской — 1 523, и Северо-Казахстанской 1 414 областях. Контингент больных на динамическом наблюдении в разрезе заболеваний и по регионам прилагается согласно таблице, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Отмечается, что лечение пациентов с психическими расстройствами может различаться в зависимости от состояния пациента, характера его заболевания и результатов медицинской оценки и определяется лечащим врачом.

    — Оказание медицинской помощи таким людям регламентировано статьей 167 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее — Кодекс) и осуществляется в соответствии со стандартами организации оказания медицинской помощи, правилами оказания медицинской помощи, а также клиническими протоколами, — говорится в ответе.

    В социальных сетях регулярно публикуются видео с неадекватным поведением людей. На одном из них мужчина в столичном ЖК кидает тяжелые предметы с балкона на прохожих. В другом случае — в Караганде обнаженный мужчина бегает по улице и нападает на женщину.

    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Карагандинская область психология Минздрав РК Ментальное здоровье
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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