Около 17 тысяч казахстанцев получают лечение в психдиспансерах страны

В Министерстве здравоохранения РК назвали количество находящихся в психоневрологических диспансерах страны пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Согласно ведомственным отчетам за 1 квартал 2024 года количество пролеченных пациентов в стационарах составило 16 960, из них 10 246 с психическими заболеваниями, — сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В ведомстве уточнили, что оказание медицинской помощи при социально значимых заболеваниях оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.