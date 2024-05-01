Около 17 тысяч казахстанцев получают лечение в психдиспансерах страны
В Министерстве здравоохранения РК назвали количество находящихся в психоневрологических диспансерах страны пациентов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Согласно ведомственным отчетам за 1 квартал 2024 года количество пролеченных пациентов в стационарах составило 16 960, из них 10 246 с психическими заболеваниями, — сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
В ведомстве уточнили, что оказание медицинской помощи при социально значимых заболеваниях оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
— В рамках совершенствования службы охраны психического здоровья (далее-СОПЗ) разработаны программы «Дорожная карта по развитию СОПЗ на 2023–2024 годы», «Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в РК на 2023–2025 годы», «Комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023–2025 годы» и реализуются мероприятия в рамках данных программ согласно срокам исполнения, — говорится в ответе.