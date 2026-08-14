Почти две безналичные операции в день совершает каждый казахстанец

В Казахстане в первом полугодии 2026 года безналичные транзакции выросли на 5,4%, а снятие наличных сократилось на 2,8%, передает Kazinform со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

Аналитический центр АФК опубликовал обзор статистики по безналичным карточным операциям за 1 полугодие 2026 года.

По итогам первого полугодия 2026 года объем безналичных платежей в Казахстане вырос на 5,4% в годовом выражении и достиг 91,2 трлн теңге. При этом объем снятия наличных через банкоматы сократился на 2,8% — до 12,6 трлн теңге, говорится в обзоре Аналитического центра АФК.

Как отмечают аналитики, на этом фоне доля безналичных операций в общем объеме карточных транзакций увеличилась с 87,0% до 87,9%.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2025 года темпы роста безналичного оборота заметно замедлились — с 19,3% в годовом выражении до текущих 5,4%.

По мнению специалистов, более умеренная динамика может быть связана с высокой базой и уже значительным уровнем использования безналичных инструментов, а не со снижением платежной активности в этом сегменте.

Количество безналичных транзакций за отчетный период увеличилось на 6,0%, немного опередив рост их объема на 5,4%. В результате средний чек снизился на 0,7% — до 13,1 тыс. теңге.

Аналитики обращают внимание, что рост безналичного оборота все больше обеспечивается увеличением частоты операций, в том числе небольших повседневных платежей, а не ростом средней суммы покупки.

Одновременно изменилась динамика снятия наличных. Количество таких операций сократилось на 4,1%, а их объем — на 2,8%. В результате средняя сумма одного снятия выросла примерно на 1,3% и достигла 114,3 тыс. теңге.

Основным каналом безналичных платежей по-прежнему остаются интернет-операции, хотя их доля снизилась с 80,1% до 79,0%.

В то же время доля QR-платежей увеличилась с 10,2% до 10,9%, а POS-платежей — с 9,6% до 10,0%.

Как говорится в публикации, рост транзакционной активности происходит на фоне сокращения карточной базы. Общее количество платежных карт в обращении за первое полугодие уменьшилось на 1,1% — до 83,6 млн.

Основное снижение пришлось на сегмент международных платежных систем, где количество карт сократилось на 2,2% — до 55,3 млн.

В то же время количество карточек локальных систем выросло на 0,9% — до 28,3 млн. В результате их доля увеличилась с 33,2% на начало года до 33,9%.

Специалисты отмечают, что изменения в карточной базе пока остаются умеренными, однако свидетельствуют о постепенном расширении присутствия внутренних платежных решений.

Региональная динамика также становится более равномерной. Доля безналичных операций увеличилась во всех 20 регионах страны.

Наиболее заметный рост зафиксирован в области Ұлытау — на 2,87 п.п., области Жетісу — на 2,59 п.п. и Акмолинской области — на 1,74 п.п.

При этом разрыв между максимальным и минимальным региональными показателями сократился примерно с 19,0 до 18,3 п.п.

Как отмечают аналитики, сохраняющийся разрыв более чем в 18 п.п. указывает на потенциал дальнейшего роста безналичных расчетов в регионах, где их доля пока остается ниже среднереспубликанского уровня в 87,9%.

Почти семь млрд безналичных операций за полгода

По данным аналитиков, безналичные платежи продолжают расти, хотя темпы этого роста становятся более умеренными.

При доле безналичных расчетов в Казахстане на уровне 87,9% дальнейшее увеличение оборота все больше зависит от частоты использования уже существующих инструментов, а не от расширения карточной базы.

За первое полугодие в стране проведено почти семь млрд безналичных операций. Это соответствует примерно 339 операциям на одного жителя, или почти двум операциям в день.

Одновременно постепенно снижается роль наличных в повседневных расчетах. Объем безналичных операций уже более чем в семь раз превышает объем снятия наличных через банкоматы, причем последний показатель в текущем году сокращается.

По мнению специалистов, такая динамика создает условия для дальнейшего увеличения доли безналичных платежей даже при более умеренных темпах роста их оборота.

QR-платежи и локальные системы укрепляют позиции

В публикации также отмечается расширение использования QR-платежей при сохранении высокой доли интернет-операций.

По оценке аналитиков, это увеличивает выбор способов оплаты для клиентов. Одновременно рост доли локальных платежных систем до 33,9% усиливает присутствие внутренних платежных решений.

В этих условиях все большее значение приобретают удобство сервисов, скорость расчетов и интеграция платежей в цифровые экосистемы.

Региональный разрыв остается значительным

Несмотря на рост доли безналичных операций во всех регионах, разрыв между максимальным и минимальным показателями все еще превышает 18 п.п.

Аналитики считают, что дальнейшее повышение среднереспубликанского уровня будет во многом зависеть от распространения цифровых платежей в регионах с более низкой текущей базой.

Во втором полугодии темпы роста безналичного оборота, вероятно, останутся более умеренными, чем в предыдущие годы.

Специалисты связывают это в том числе с замедлением потребительской и деловой активности в экономике. Так, темпы роста розничной торговли замедляются с 6,6% до 3,8%, а оптовой — с 9,2% до 6,6%.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане инфляция снижается десятый месяц подряд.



Напомним, казахстанцы пользуются единым QR для оплаты товаров и услуг с 19 июля.