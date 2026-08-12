Рост беззалоговых кредитов в Казахстане замедлился в 10 раз

Казахстан перенаправляет кредитные ресурсы из высокорискового потребительского сегмента в реальный сектор экономики. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин на открытии саммита IPAF в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Серика Жумангарина, рост беззалогового потребительского кредитования в первом полугодии 2026 года замедлился до 3,1%. Это исторический минимум для казахстанских покупателей.

— Нам удалось перенаправить капитал из высокорискового сегмента беззалогового кредитования в реальный сектор экономики, рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился с 32 процентов в предыдущие годы до исторического минимума в 3,1 процента в первом полугодии 2026 года, — сказал Жумангарин.

Одновременно в Казахстане увеличилось кредитование корпоративного сектора.

— За первые пять месяцев 2026 года объем новых кредитов, выданных бизнесу, вырос на 14,8 процентов и достиг 8,9 триллиона теңге. Общий кредитный портфель бизнеса превысил 19 триллионов теңге, — отметил министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Наиболее заметный рост наблюдается в обрабатывающей промышленности и металлургии. В мае кредитование этих отраслей выросло на 14,9%.

— Каждый теңге должен работать на реальную экономику, финансируя новое производство, инфраструктуру и создание рабочих мест, — сказал Жумангарин.

Напомним, в Казахстане планируют ужесточить выдачу кредитов, чтобы снизить чрезмерную закредитованность населения и укрепить финансовую систему. С 1 января 2027 года предполагается ввести новый предельный уровень общей задолженности граждан.