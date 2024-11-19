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    00:28, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Почти четверть британцев живет в бедности

    Согласно отчету британской Комиссии по социальным показателям (SMC), почти треть детей и четверть взрослых в Великобритании живут за чертой бедности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    бедность
    Фото: x.com/SocMetricsComm/

    Авторы документа отмечают, что уровень бедности в стране достиг рекордных значений за весь XXI век. Начиная с 2019 года, кризис, вызванный ростом стоимости жизни, усугубил ситуацию, затронув дополнительно 2,1 млн британцев.

    На сегодняшний день 16 млн британцев в стране живут в условиях бедности. Среди них 5,2 миллиона — дети, 9,2 млн — взрослые трудоспособного возраста и 1,5 миллиона — пенсионеры. Это означает, что каждый четвертый житель страны (24%) считается бедным.

    Особенно сильно кризис отразился на детях. Согласно отчету, в 2022/23 учебном году более трети несовершеннолетних (36%) находились в бедности — на пять процентных пунктов больше, чем в 2019/20 учебном году. Это делает детей самой уязвимой возрастной группой.

    Комиссия определяет бедность как нехватку ресурсов для удовлетворения текущих материальных потребностей. Основной показатель бедности сосредоточен на оценке того, достаточно ли у человека материальных ресурсов в данный момент для покрытия его непосредственных нужд.

    Напомним, ранее мы писали, что экономика Великобритании замедлилась до почти нулевого роста.

    Борьба с бедностью и голодом — в числе важных вопросов открывшегося в Бразилии саммита «Большой двадцатки» G20.

    Теги:
    Борьба с бедностью Европа Великобритания Мировые новости
    Тимур Дюсекеев
    Тимур Дюсекеев
    Автор
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