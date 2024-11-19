Вопросы саммита G20 в Бразилии: климат, голод, налог для миллиардеров
В Бразилии открылся саммит «Большой двадцатки». На саммит в Рио-де-Жанейро прибыл президент США Джо Байден. Встреча в Бразилии завершает его прощальное турне, в ходе которого он побывал в Лиме на встрече с торговыми партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а затем посетил Амазонку. Однако, как ожидается, главным действующими лицом встречи станет глава КНР Си Цзиньпин, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.
Ожидается, что лидеры 20 крупнейших стран мира обсудят ситуацию вокруг России и Украины, а также борьбу с бедностью.
В субботу Си Цзиньпин встретился с Байденом и обсудил вопросы киберпреступности, торговли, Тайваня, Южно-Китайского моря и отношений с Россией. Си также пообещал сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, в то время как избранный президент США Дональд Трамп крайне резко отзывался о роли Китая в международной политике и экономике. Он обещает ввести высокие тарифы на импорт иностранных товаров, что также способно радикально изменить общую картину отношений Пекина с западными странами.
Так же, как в прошлом году, российскую делегацию на саммите возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Борьба с голодом и изменением климата
Принимающий саммит президент Бразилии Лула да Силва (Луис Инасиу Лула да Силва - прим.ред.) хотел бы сосредоточить основное внимание участников на создании так называемого «Глобального альянса против голода и нищеты».
- Я хочу сказать 733 миллионам голодающих людей в мире, детям, которые ложатся спать и просыпаются, не будучи уверенными, что у них будет еда, чтобы положить ее в рот: сегодня ее нет, но завтра она будет, — сказал Лула в выходные.
Бразилия также настаивает на повышении налогов для миллиардеров.
Другим важным вопросом, который будут обсуждать лидеры «двадцатки», станет климат.
Встреча G20 проходит одновременно с конференцией ООН по климату COP29 в Азербайджане.
По данным бразильских дипломатических источников, Китай и другие развивающиеся страны не готовы уступать давлению богатых западных государств и выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал членов G20, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов, проявить «лидерство и пойти на компромисс», чтобы способствовать заключению сделки.
Избранный резидент США Дональд Трамп известен как противник «климатической» повестки дня и он обещает с новой силой возобновить добычу в США нефти и газа.