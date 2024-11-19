Вопросы саммита G20 в Бразилии: климат, голод, налог для миллиардеров

Ожидается, что лидеры 20 крупнейших стран мира обсудят ситуацию вокруг России и Украины, а также борьбу с бедностью.

В субботу Си Цзиньпин встретился с Байденом и обсудил вопросы киберпреступности, торговли, Тайваня, Южно-Китайского моря и отношений с Россией. Си также пообещал сотрудничать с новой администрацией Дональда Трампа, в то время как избранный президент США Дональд Трамп крайне резко отзывался о роли Китая в международной политике и экономике. Он обещает ввести высокие тарифы на импорт иностранных товаров, что также способно радикально изменить общую картину отношений Пекина с западными странами.

Так же, как в прошлом году, российскую делегацию на саммите возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Борьба с голодом и изменением климата

Принимающий саммит президент Бразилии Лула да Силва (Луис Инасиу Лула да Силва - прим.ред.) хотел бы сосредоточить основное внимание участников на создании так называемого «Глобального альянса против голода и нищеты».

- Я хочу сказать 733 миллионам голодающих людей в мире, детям, которые ложатся спать и просыпаются, не будучи уверенными, что у них будет еда, чтобы положить ее в рот: сегодня ее нет, но завтра она будет, — сказал Лула в выходные.

Бразилия также настаивает на повышении налогов для миллиардеров.

Другим важным вопросом, который будут обсуждать лидеры «двадцатки», станет климат.

Встреча G20 проходит одновременно с конференцией ООН по климату COP29 в Азербайджане.

По данным бразильских дипломатических источников, Китай и другие развивающиеся страны не готовы уступать давлению богатых западных государств и выделять больше средств на борьбу с изменениями климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал членов G20, на долю которых приходится 80% глобальных выбросов, проявить «лидерство и пойти на компромисс», чтобы способствовать заключению сделки.

Избранный резидент США Дональд Трамп известен как противник «климатической» повестки дня и он обещает с новой силой возобновить добычу в США нефти и газа.