Почти 70 школ закроют в Австралии из-за токсичных веществ в игровом песке

Власти объявили, что в настоящее время проводится всесторонняя проверка, поскольку этот песок использовался в школах по всей Австралийской столичной территории.

69 школ, где хранился опасный песок, будут закрыты в понедельник для проведения необходимых мероприятий. В то же время 23 учебных заведения останутся открытыми. Однако в трех из них обнаружены небольшие запасы песка, которые были изолированы и не повлияют на учебный процесс. В остальных 20 школах песок отсутствует.

Правительство пояснило, что закрытие школ является вынужденной мерой, направленной на защиту безопасности учащихся, персонала и общества. Властям необходимо провести оценку ситуации, очистку помещений и устранение потенциальных угроз. Это решение последовало после рекомендаций Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) относительно декоративного песка Kadink, который также использовался в школах и в котором были выявлены следы хризотил-асбеста.

Как сообщили представители правительства, отзыв продукции — это лишь предварительная мера предосторожности. В настоящее время проводятся дополнительные научные испытания для окончательной оценки рисков.

Асбест — это собирательное название для группы тонковолокнистых силикатных минералов, таких как хризотил, амозит и крокидолит, которые известны своей огнеупорностью, прочностью и теплоизоляционными свойствами. Он широко применялся в строительстве, но признан канцерогеном первой категории, вызывающим такие заболевания, как асбестоз и рак.

Ранее власти Австралии и Южной Кореи предупредили о серьезных рисках для здоровья, связанных с поддельными версиями популярных игрушек Labubu, содержащими токсичные вещества и конструктивные дефекты, способные вызвать удушье у детей.

