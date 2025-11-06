Австралия и Южная Корея предупредили о токсичных подделках игрушек Labubu

Южнокорейская таможенная служба заявила на этой неделе, что подделки с изображением китайского персонажа Labubu содержат токсичные вещества, концентрация которых превышает допустимые нормы в 344 раза.

С понедельника ведомство начнет восьминедельную кампанию по пресечению незаконного импорта товаров, приобретаемых через зарубежные онлайн-платформы. Меры вводятся накануне крупных международных распродаж, включая китайский «День холостяков» 11 ноября и американскую «Черную пятницу» 28 ноября.

В Австралии аналогичное предупреждение опубликовала Комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), отметив, что поддельные игрушки, известные как Lafufu, могут представлять угрозу из-за низкого качества изготовления и мелких деталей, которые легко отсоединяются и создают риск удушья. В ведомстве также выразили обеспокоенность возможным содержанием в таких изделиях свинца и других токсичных веществ, опасных для здоровья детей.

— Будьте осторожны с возможными рисками, связанными с поддельными или фальшивыми куклами Labubu, которых часто называют Lafufu, и храните эти изделия в недоступном для маленьких детей месте, — говорится в заявлении австралийского ведомства.

Ранее мы писали, что США предупредили об опасности поддельных игрушек Лабубу.