Когда детей в Казахстане могут перевести на онлайн-обучение — ответили в Минздраве

— Если в одном классе заболели свыше 30% детей, только в таком случае обучение переводится на онлайн формат, — объяснила она на брифинге в СЦК.

По ее словам, тот же принцип действует и для детских садов. При этом важно следить за состоянием здоровья детей, посещающих учреждения образования.

— Если один болеющий ребенок посещает садик, то потом могут заболеть десять детей, — подчеркнула Сархат Бейсенова.

В Минздраве отметили, что в школах и детских садах ежедневно отслеживают уровень заболеваемости и посещаемости. Организован ежедневный утренний «фильтр» для детей с признаками ОРВИ и гриппа.

По данным ведомства, с начала эпидемического сезона число заболевших учеников в школах не превышает 20% в одном классе. На сегодняшний день в эпидемический процесс вовлечены 2 794 школы, где уровень заболеваемости среди учеников составляет до 10%.

Ранее стало известно, что с начала осени более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ.