РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:38, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда детей в Казахстане могут перевести на онлайн-обучение — ответили в Минздраве

    Перевод школьников на дистанционное обучение возможен только при заболевании более 30% детей в одном классе. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Первый звонок прозвенел в школах Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Если в одном классе заболели свыше 30% детей, только в таком случае обучение переводится на онлайн формат, — объяснила она на брифинге в СЦК.

    По ее словам, тот же принцип действует и для детских садов. При этом важно следить за состоянием здоровья детей, посещающих учреждения образования.

    — Если один болеющий ребенок посещает садик, то потом могут заболеть десять детей, — подчеркнула Сархат Бейсенова.

    В Минздраве отметили, что в школах и детских садах ежедневно отслеживают уровень заболеваемости и посещаемости. Организован ежедневный утренний «фильтр» для детей с признаками ОРВИ и гриппа.

    По данным ведомства, с начала эпидемического сезона число заболевших учеников в школах не превышает 20% в одном классе. На сегодняшний день в эпидемический процесс вовлечены 2 794 школы, где уровень заболеваемости среди учеников составляет до 10%.

    Ранее стало известно, что с начала осени более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ. 

     

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Дистанционное обучение школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают