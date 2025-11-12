Когда детей в Казахстане могут перевести на онлайн-обучение — ответили в Минздраве
Перевод школьников на дистанционное обучение возможен только при заболевании более 30% детей в одном классе. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Сархат Бейсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Если в одном классе заболели свыше 30% детей, только в таком случае обучение переводится на онлайн формат, — объяснила она на брифинге в СЦК.
По ее словам, тот же принцип действует и для детских садов. При этом важно следить за состоянием здоровья детей, посещающих учреждения образования.
— Если один болеющий ребенок посещает садик, то потом могут заболеть десять детей, — подчеркнула Сархат Бейсенова.
В Минздраве отметили, что в школах и детских садах ежедневно отслеживают уровень заболеваемости и посещаемости. Организован ежедневный утренний «фильтр» для детей с признаками ОРВИ и гриппа.
По данным ведомства, с начала эпидемического сезона число заболевших учеников в школах не превышает 20% в одном классе. На сегодняшний день в эпидемический процесс вовлечены 2 794 школы, где уровень заболеваемости среди учеников составляет до 10%.
Ранее стало известно, что с начала осени более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ.