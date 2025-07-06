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    00:20, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Почти 6 млрд тенге заработали SMM специалисты в Казахстане за год

    Казахстанские предприятия платят миллиарды тенге за продвижение своих продуктов в соцсетях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Data Hub.

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    Фото: pixabay

    В 2024 году в Казахстане было проведено выборочное обследование юрлиц и ИП в сфере коммерческих услуг, которое показало, что SMM специалисты заработали 5,9 млрд тенге. Такие выводы следуют из отчета БНС АСПиР РК. Но при этом не уточняется, сколько конкретно условных SMM-агентств отчиталось перед статистическим ведомством.

    - Обследование охватило не все субъекты бизнеса, а только часть, поэтому сложно сказать, в какой мере приведенная оценка отражает объемы соответствующего рынка, - сообщают аналитики.

    Отмечается, что общее число попавших под наблюдение компаний с основным видом деятельности «Офисное административное и вспомогательное обслуживание» (код ОКЭД 82), куда относится и SMM-продвижение, составило 2,7 тыс. ед. Это обширный диапазон специализаций от обработки поступающих телефонных звонков до организации конференций.

    Согласно имеющимся данным, основной спрос на услуги по продвижению в соцсетях формируют предприятия (включая ИП) — 5,5 млрд из 5,9 млрд тенге (93%). Населению, соответственно, принадлежат остальные 0,4 млрд тенге, или 7%.

    Более трети общего объема SMM-услуг приходится: 

    • Алматы — 2 млрд тенге;
    • Астана и Шымкент - 1,4 млрд тенге;
    • Атырауская область - 1,3 млрд тенге;
    • Карагандинская область - 0,9 млрд тенге.

    Также, в 2024 году 267,1 млн тенге заработали компании, оказывающие услуги мобилографов.

    Ранее стало известно, какие источники новостей популярны у казахстанцев: ТВ, соцсети или онлайн-СМИ.

    Теги:
    Соцсети Работа Сфера услуг Статистика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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