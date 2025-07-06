Почти 6 млрд тенге заработали SMM специалисты в Казахстане за год

В 2024 году в Казахстане было проведено выборочное обследование юрлиц и ИП в сфере коммерческих услуг, которое показало, что SMM специалисты заработали 5,9 млрд тенге. Такие выводы следуют из отчета БНС АСПиР РК. Но при этом не уточняется, сколько конкретно условных SMM-агентств отчиталось перед статистическим ведомством.

- Обследование охватило не все субъекты бизнеса, а только часть, поэтому сложно сказать, в какой мере приведенная оценка отражает объемы соответствующего рынка, - сообщают аналитики.

Отмечается, что общее число попавших под наблюдение компаний с основным видом деятельности «Офисное административное и вспомогательное обслуживание» (код ОКЭД 82), куда относится и SMM-продвижение, составило 2,7 тыс. ед. Это обширный диапазон специализаций от обработки поступающих телефонных звонков до организации конференций.

Согласно имеющимся данным, основной спрос на услуги по продвижению в соцсетях формируют предприятия (включая ИП) — 5,5 млрд из 5,9 млрд тенге (93%). Населению, соответственно, принадлежат остальные 0,4 млрд тенге, или 7%.

Более трети общего объема SMM-услуг приходится:

Алматы — 2 млрд тенге;

Астана и Шымкент - 1,4 млрд тенге;

Атырауская область - 1,3 млрд тенге;

Карагандинская область - 0,9 млрд тенге.

Также, в 2024 году 267,1 млн тенге заработали компании, оказывающие услуги мобилографов.

Ранее стало известно, какие источники новостей популярны у казахстанцев: ТВ, соцсети или онлайн-СМИ.