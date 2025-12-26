Почти 400 участков для госнужд изъяли в Шымкенте

По словам руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Азата Исламова, с начала года в ведомство поступило более трех тысяч обращений от физических, юридических лиц и государственных организаций. Для госнужд было принудительно изъято 398 земельных участков.

— Из них 321 земельный участок общей площадью 137,4 гектара был выкуплен за счет бюджетных средств. Владельцам выплачена компенсация в размере 7,5 миллиарда тенге, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, собственникам 51 земельного участка общей площадью 9,71 гектара предоставлены равноценные земельные участки.

Часть земли перешла в госсобственность без выплаты компенсации.

— 11 земельных участков общей площадью 46 гектаров, находившихся во временном пользовании, были переданы государству по решению суда без компенсации. Еще восемь земельных участков общей площадью 247 гектаров возвращены государству добровольно, по заявлениям самих землепользователей. Помимо этого, семь земельных участков общей площадью 150 гектаров, предоставленных ранее незаконно, были возвращены государству на безвозмездной основе, — уточнил Азат Исламов.

В управлении отмечают, что в этом году особое внимание уделяется земельным участкам, используемым не по целевому назначению и объектам, возведенным с нарушением законодательства.

В судах рассматриваются дела о незаконно построенных торговых рядов и самозахвате на территориях рынка «Көктем»», магазина «Гарант» и «Акация», а также сауны «Арман».

Ранее сообщалось, что в Шымкенте более 120 объектов вели строительство без полного пакета разрешительных документов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 70 миллионов тенге.

Кроме того, за нарушения на стройплощадках были оштрафованы подрядные организации и представители технического и авторского надзора.