Почти 400 тысяч га обработали от саранчи в Костанайской области

Обработка полей от нашествия саранчовых продолжается в Костанайской области. Из запланированного объема 775,6 тыс. гектаров, порцию пестицидов направили на 391,3 тыс гектар, передает корреспондент агентства Kazinform.

Стратегически важные регионы, которые подлежат обработке — это Амангельдинский, Джангельдинский, Камыстинский, Наурузумский районы и город Аркалык.

— В основном здесь мы применяем наземный вентиляторный опрыскиватель, наземный штанговый опрыскиватель, сверхлегкую авиацию (дельтаплан), аэрозольный генератор. Для территорий Амангельдинского района применяется самолет (так как наибольшая площадь обследуемых территорий именно там). Погодные условия не всегда позволяют выполнить объем работы: сейчас местами дожди, сильный ветер, — рассказал руководитель Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Нуркуат Биртазин.

Также в работе принимают участие 129 обследователей (79 штатных и 50 дополнительно привлеченных Центра фитосанитарной диагностики) и продолжают активную деятельность общественные работники (по последним данным обучены более 350 человек)

Обрабатывают дополнительно и остальные 11 районов Костанайской области. Всего мониторинговые и противосаранчовые мероприятия запланированы в 15 из 17 регионов области.

В первой декаде июня, стало известно о нашествии саранчи на южные регионы Костанайской области.

Также процесс работы обработки полей от саранчи показали специалисты Костанайской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.