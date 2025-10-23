РУ
    11:20, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Почти 400 алматинцев переехали из ветхих домов в новые квартиры

    В Алматы продолжается активная реализация программы реновации жилья, передает агентство Kazinform.

    ветхое жилье
    Фото: управление земельных отношений Алматы

    На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима мегаполиса Бейбут Шаханов сообщил, что за девять месяцев этого года 390 собственников ветхих домов переехали в новые благоустроенные квартиры. Переселение осуществляется по принципу «комната за комнату» либо с выплатой компенсации по рыночной стоимости прежней недвижимости.

    Наибольшее количество жителей переселено в:

    — Турксибском районе — 127 человек,
    — Жетысуском — 107,
    — Алмалинском — 58,
    — Алатауском — 42,
    — Ауэзовском — 26,
    — Медеуском — 18,
    — Бостандыкском — 12 человек.

    С начала года в Алматы снесено 12 ветхих домов, до конца года запланирован снос еще шести. Всего по итогам 2025 года количество переселенных жителей планируется довести до 667 человек.

    По словам Бейбута Шаханова, в последние годы темпы жилищного строительства значительно выросли, и тысячи алматинцев, годами ожидавших новые квартиры, уже отпраздновали новоселье.

    — Сегодня в микрорайоне Калкаман-2 ведется строительство семи жилых домов, рассчитанных на 594 квартиры. В следующем году ключи от нового жилья получат горожане, состоящие в очереди», — отметил Бейбут Шаханов.

    Кроме того, в рамках государственной программы арендного жилья на сегодняшний день приобретено 885 квартир, до конца года планируется купить еще 2 265 квартир.

    Ранее агентство Kazinform объяснило, что такое реновация, по каким критериям дома включаются в список и что будет, если отказаться от предоставляемого жилья.

    Жилье Алматы
