Почти 400 алматинцев переехали из ветхих домов в новые квартиры

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима мегаполиса Бейбут Шаханов сообщил, что за девять месяцев этого года 390 собственников ветхих домов переехали в новые благоустроенные квартиры. Переселение осуществляется по принципу «комната за комнату» либо с выплатой компенсации по рыночной стоимости прежней недвижимости.

Наибольшее количество жителей переселено в:

— Турксибском районе — 127 человек,

— Жетысуском — 107,

— Алмалинском — 58,

— Алатауском — 42,

— Ауэзовском — 26,

— Медеуском — 18,

— Бостандыкском — 12 человек.

С начала года в Алматы снесено 12 ветхих домов, до конца года запланирован снос еще шести. Всего по итогам 2025 года количество переселенных жителей планируется довести до 667 человек.

По словам Бейбута Шаханова, в последние годы темпы жилищного строительства значительно выросли, и тысячи алматинцев, годами ожидавших новые квартиры, уже отпраздновали новоселье.

— Сегодня в микрорайоне Калкаман-2 ведется строительство семи жилых домов, рассчитанных на 594 квартиры. В следующем году ключи от нового жилья получат горожане, состоящие в очереди», — отметил Бейбут Шаханов.

Кроме того, в рамках государственной программы арендного жилья на сегодняшний день приобретено 885 квартир, до конца года планируется купить еще 2 265 квартир.

Ранее агентство Kazinform объяснило, что такое реновация, по каким критериям дома включаются в список и что будет, если отказаться от предоставляемого жилья.