Почти 400 алматинцев переехали из ветхих домов в новые квартиры
В Алматы продолжается активная реализация программы реновации жилья, передает агентство Kazinform.
На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима мегаполиса Бейбут Шаханов сообщил, что за девять месяцев этого года 390 собственников ветхих домов переехали в новые благоустроенные квартиры. Переселение осуществляется по принципу «комната за комнату» либо с выплатой компенсации по рыночной стоимости прежней недвижимости.
Наибольшее количество жителей переселено в:
— Турксибском районе — 127 человек,
— Жетысуском — 107,
— Алмалинском — 58,
— Алатауском — 42,
— Ауэзовском — 26,
— Медеуском — 18,
— Бостандыкском — 12 человек.
С начала года в Алматы снесено 12 ветхих домов, до конца года запланирован снос еще шести. Всего по итогам 2025 года количество переселенных жителей планируется довести до 667 человек.
По словам Бейбута Шаханова, в последние годы темпы жилищного строительства значительно выросли, и тысячи алматинцев, годами ожидавших новые квартиры, уже отпраздновали новоселье.
— Сегодня в микрорайоне Калкаман-2 ведется строительство семи жилых домов, рассчитанных на 594 квартиры. В следующем году ключи от нового жилья получат горожане, состоящие в очереди», — отметил Бейбут Шаханов.
Кроме того, в рамках государственной программы арендного жилья на сегодняшний день приобретено 885 квартир, до конца года планируется купить еще 2 265 квартир.
Ранее агентство Kazinform объяснило, что такое реновация, по каким критериям дома включаются в список и что будет, если отказаться от предоставляемого жилья.