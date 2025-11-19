РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:18, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Почти 2800 казахстанцев переболели корью с начала года

    Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    корь
    Фото: gov.kz

    — За 10 месяцев в Казахстане зарегистрировано 2 798 случаев кори. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение в 10,1 раза, — сообщила она в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций. 

    При этом летальных случаев не зарегистрировано.

    — Необходимо отметить, что заболеваемость в основном приходится на непривитых — на них приходится около 80% всех случаев. Из 2 225 непривитых: 49% — это невакцинированные, связанные с отказом от прививки, более 21% — по медицинским отводам, и 29% — по недостижению прививочного возраста, — добавила главный государственный санитарный врач.

    Она также напомнила, что с 2023 года в Казахстане есть возможность вакцинировать детей против кори с 6 месяцев, если родители дают согласие на прививку. 

    Ранее мы сообщали, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном.

    Также в Минздраве напомнили куда обращаться родителям при симптомах ОРВИ и гриппа.

    Теги:
    Здравоохранение Казахстанцы Здоровье Корь Заболевания
    Карина Кущанова
    Автор
