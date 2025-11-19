Почти 2800 казахстанцев переболели корью с начала года

— За 10 месяцев в Казахстане зарегистрировано 2 798 случаев кори. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение в 10,1 раза, — сообщила она в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

При этом летальных случаев не зарегистрировано.

— Необходимо отметить, что заболеваемость в основном приходится на непривитых — на них приходится около 80% всех случаев. Из 2 225 непривитых: 49% — это невакцинированные, связанные с отказом от прививки, более 21% — по медицинским отводам, и 29% — по недостижению прививочного возраста, — добавила главный государственный санитарный врач.

Она также напомнила, что с 2023 года в Казахстане есть возможность вакцинировать детей против кори с 6 месяцев, если родители дают согласие на прививку.

