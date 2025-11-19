Почти 2800 казахстанцев переболели корью с начала года
Главный государственный санитарный врач Сархат Бейсенова рассказала о ситуации с заболеваемостью корью в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За 10 месяцев в Казахстане зарегистрировано 2 798 случаев кори. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение в 10,1 раза, — сообщила она в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.
При этом летальных случаев не зарегистрировано.
— Необходимо отметить, что заболеваемость в основном приходится на непривитых — на них приходится около 80% всех случаев. Из 2 225 непривитых: 49% — это невакцинированные, связанные с отказом от прививки, более 21% — по медицинским отводам, и 29% — по недостижению прививочного возраста, — добавила главный государственный санитарный врач.
Она также напомнила, что с 2023 года в Казахстане есть возможность вакцинировать детей против кори с 6 месяцев, если родители дают согласие на прививку.
Ранее мы сообщали, что заболеваемость ОРВИ в Казахстане снизилась на 20% по сравнению с прошлым эпидсезоном.
Также в Минздраве напомнили куда обращаться родителям при симптомах ОРВИ и гриппа.