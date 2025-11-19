Куда обращаться родителям при симптомах ОРВИ и гриппа — Минздрав РК

В частности, заместитель директора по медицинской части городской детской больницы № 3 г. Астаны Роза Баженова рассказала, что пик обращаемости приходится на вечернее время — после 18:00, когда родители, увидев высокую температуру у ребенка, сразу едут в инфекционный стационар.

— Но в большинстве случаев это не требуется, — отметила врач.

По информации Минздрава, правильный маршрут при первых симптомах — это фильтр-кабинеты поликлиник и кабинеты неотложной помощи, которые принимают без записи, каждый день с 8:00 до 20:00.

— Нужно также держать связь со своим участковым врачом, при необходимости вызвать мобильную бригаду. Если состояние ребенка ухудшается, появилась частая рвота, судороги, ребенок отказывается от еды и грудного молока, то немедленно нужно вызывать скорую помощь, — говорится в сообщении.

