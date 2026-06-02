Почти 2000 новых случаев онкозаболеваний выявили в Алматы с начала года

В управлении общественного здравоохранения города сообщили, что в Алматинском онкологическом центре прошел день открытых дверей, посвященный профилактике и ранней диагностике меланомы, рака кожи и заболеваний щитовидной железы. Консультации врачей-онкологов получили 179 человек. Часть пациентов прошла ультразвуковое исследование щитовидной железы и мягких тканей.

— По итогам обследований у пяти пациентов выявлены подозрения на рак кожи. Они направлены на дополнительную диагностику для уточнения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения, —отметила заведующая консультативно-диагностическим отделением Алматинского онкоцентра Акбота Адилова.

Специалисты отмечают, что раннее выявление онкологических заболеваний является ключевым фактором успешной терапии. Благодаря развитию скрининговых программ и повышению доступности диагностических услуг все больше случаев выявляется на ранних стадиях.

— За первые четыре месяца текущего года в Алматы на учет поставлены 1962 пациента с впервые выявленными онкологическими заболеваниями. Рост выявляемости связан с усилением скрининговых программ и расширением охвата диагностическими обследованиями, — заметили в УОЗ.

Отметим, что в Казахстане за последние пять лет смертность от онкологических заболеваний снизилась на 14%. В структуре заболеваемости наибольшую долю занимают рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки. При этом в структуре смертности первое место занимает рак легкого.

В Казахстане также обсуждают использование ИИ для раннего выявления рака легкого.



