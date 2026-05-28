В Казахстане обсуждают использование ИИ для раннего выявления рака легкого

В Мажилисе подняли вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта в систему здравоохранения и практической реализации уже разработанных медицинских решений. С соответствующим депутатским запросом выступил член фракции партии AMANAT Сергей Пономарёв, обратившийся к заместителю Премьер-министра — министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву, передает Kazinform.

Поводом для обращения стала ситуация с внедрением системы на основе искусственного интеллекта для раннего выявления рака легкого по снимкам компьютерной томографии.

Проект, реализованный при участии НИИ онкологии и радиологии и при поддержке гранта Всемирного банка, предусматривает использование нейросетевой модели для анализа КТ-снимков и выявления заболевания на ранних стадиях.

По данным запроса, решение имеет высокую практическую значимость с учетом того, что рак лёгкого занимает первое место по смертности среди онкологических заболеваний в стране. Как отмечается, в проекте участвовали более тысячи человек, а его эффективность была подтверждена в ходе практического применения.

Также была создана система передачи цифровых медицинских изображений, к которой подключены более 200 медицинских организаций и около 500 единиц оборудования по Казахстану.

Результаты разработки, как сообщается, были представлены на Совете по технологической политике при Премьер-министре, где было принято решение о запуске пилотного проекта. Однако, по словам депутата, его внедрение до сих пор не реализовано.

— Для полноценного запуска проекта не требовалось дополнительного оборудования или длительного обучения — вся система уже была готова к работе, — говорится в депутатском запросе.

Отмечается, что разработчики также инициировали процедуру утверждения технологии и тарифа на проведение скрининга методом низкодозной КТ, однако процесс согласования затянулся.

Дополнительно указывается, что в пилотном обследовании у 109 пациентов было выявлено 42 случая рака легкого на ранней стадии, что подтверждает потенциальную эффективность технологии.

В запросе также подчеркивается международный опыт применения подобных программ, который демонстрирует снижение смертности при раннем скрининге.

В этой связи депутат предлагает дать оценку исполнению ранее принятых решений, провести повторное рассмотрение вопроса включения скрининга в перечень гарантированных онкологических услуг, а также рассмотреть возможность приоритетного внедрения программы в регионах с повышенными экологическими рисками.

Стоит отметить, в 2026 году на развитие искусственного интеллекта и цифровизации в Казахстане предусмотрено 177,1 млрд тенге.