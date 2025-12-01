Почти 17 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане в этом году
В Казахстане за январь–ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 16,9 млн квадратных метров жилья, что соответствует 154,3 тыс. жилищ. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Данные показатели превышают плановые индикаторы, заложенные в предвыборной программе Главы государства, где ориентир на 2025 год установлен на уровне 15,9 млн квадратных метров, — отметил Куандык Кажкенов.
Он также подчеркнул, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост.
— Объем выполненных строительных работ по сравнению с прошлым годом увеличился на 14,7% и достиг 8,1 трлн тенге, — добавил вице-министр.
Кроме того, стало известно, что долгосрочные контракты с казахстанскими производителями выросли в 7,6 раза.