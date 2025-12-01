Почти 17 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане в этом году

— Данные показатели превышают плановые индикаторы, заложенные в предвыборной программе Главы государства, где ориентир на 2025 год установлен на уровне 15,9 млн квадратных метров, — отметил Куандык Кажкенов.

Он также подчеркнул, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост.

— Объем выполненных строительных работ по сравнению с прошлым годом увеличился на 14,7% и достиг 8,1 трлн тенге, — добавил вице-министр.

Кроме того, стало известно, что долгосрочные контракты с казахстанскими производителями выросли в 7,6 раза.