РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:25, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почти 17 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане в этом году

    В Казахстане за январь–ноябрь 2025 года введено в эксплуатацию 16,9 млн квадратных метров жилья, что соответствует 154,3 тыс. жилищ. Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Почти 17 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Казахстане в этом году
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Данные показатели превышают плановые индикаторы, заложенные в предвыборной программе Главы государства, где ориентир на 2025 год установлен на уровне 15,9 млн квадратных метров, — отметил Куандык Кажкенов.

    Он также подчеркнул, что строительная отрасль демонстрирует уверенный рост.

    — Объем выполненных строительных работ по сравнению с прошлым годом увеличился на 14,7% и достиг 8,1 трлн тенге, — добавил вице-министр.

    Кроме того, стало известно, что долгосрочные контракты с казахстанскими производителями выросли в 7,6 раза.

    Теги:
    Производство Министерство промышленности и строительства Строительство Итоги года
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают