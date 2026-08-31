Почти 100 лет истории и новый облик: вокзал станции Түрксіб обновили

В Жамбылской области завершились работы по обновлению железнодорожного вокзала станции Түрксіб, возведенного в 1927 году. Двухэтажное здание площадью 1 301 квадратный метр прошло комплексную реконструкцию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта.

Во время реконструкции вокзал полностью привели в порядок: обновили крышу, фасад и внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации — водоснабжение, канализацию, отопление и электросети. Также обновили перрон, благоустроили территорию вокруг вокзала и установили новую мебель и необходимое оборудование.

Фото: Минтранспорта РК

Особое внимание уделено обновлению фасада и повышению энергоэффективности здания. Фасад облицован долговечным травертином, цоколь — гранитной плиткой казахстанского производства. Установлены новые окна и алюминиевые витражи «тёплой» стоечно-ригельной системы с энергосберегающими стеклопакетами отечественного производства, — сообщает Минтранспорта.

Кроме того, полностью заменена кровля с применением современных материалов и теплоизоляции. При внутренней отделке использованы современные негорючие материалы, установлены реечные потолки со звукоизоляцией и износостойкие напольные покрытия.

Фото: Минтранспорта РК

Вокзал станции Турксиб относится к 3 классу. Через станцию проходят 38 пассажирских поездов, обеспечивающих железнодорожное сообщение с Астаной, Алматы, Карагандой, Павлодаром, Кокшетау, курортом Бурабай, Петропавловском, Актобе, Таразом, Шу, Шымкентом, Туркестаном, Семеем, Мангистау, Кызылордой, Уральском и Атырау, а также с Россией и Кыргызстаном.

Фото: Минтранспорта РК

— Обновление вокзала позволит улучшить условия пребывания пассажиров, повысить уровень безопасности и качества обслуживания, а также обеспечить более эффективное использование здания в соответствии с современными требованиями к объектам железнодорожной инфраструктуры, — добавили в Минтранспорта.

Напомним, в Казахстане проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов. В Министерстве транспорта сообщили, что обновление предусматривает не только ремонт фасадов и интерьеров, но и создание более комфортной и доступной среды для пассажиров.