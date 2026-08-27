Будут ли все вокзалы в Казахстане выглядеть одинаково

В Казахстане проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов. В Министерстве транспорта сообщили, что обновление предусматривает не только ремонт фасадов и интерьеров, но и создание более комфортной и доступной среды для пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что изменится на вокзалах

В рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов в Казахстане проводится комплексное обновление объектов с учетом современных требований к безопасности, доступности и комфорту пассажиров.

— В результате модернизации предусматриваются обновление фасадов и интерьеров вокзалов, обустройство современных залов ожидания, совершенствование навигации, санитарно-бытовых помещений и зон обслуживания пассажиров. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, включая обустройство тактильной навигации, адаптированных санитарных помещений и иных элементов доступной среды, — говорится в ответе вице-министра транспорта РК Жанибека Тайжанова на запрос агентства.

Кроме того, на вокзалах планируется обновить инженерные системы, освещение и элементы информационного оснащения, а также повысить уровень безопасности объектов.

Фото: Правительство РК

В Министерстве отмечают, что модернизация направлена не только на обновление внешнего и внутреннего облика вокзалов, но и на улучшение условий обслуживания пассажиров — они станут более комфортными, безопасными и доступными.

Почему потребовалась модернизация

При обследовании вокзалов, построенных десятки лет назад, наиболее часто выявлялись физический износ зданий и инженерных коммуникаций, устаревшие планировочные решения и недостаточная функциональность отдельных помещений.

Кроме того, на ряде объектов требовалось улучшить навигацию и условия для маломобильных пассажиров. При этом техническое состояние вокзалов отличается в зависимости от года строительства, региона, категории объекта и пассажиропотока.

— Решения по каждому объекту принимаются с учетом его индивидуальных технических и функциональных характеристик, — проинформировал вице-министр транспорта.

Есть ли единый архитектурный вид

Единого архитектурного шаблона для всех 124 объектов не предусматривается.

По данным Министерства транспорта, при модернизации применяются единые требования к безопасности, доступности, организации пассажирских потоков, санитарным условиям и навигации. Однако архитектурные и планировочные решения могут различаться.

Фото: Правительство

Они будут зависеть от категории вокзала, его технического состояния, пассажиропотока, особенностей здания и конкретного населенного пункта.

Таким образом, едиными являются требования к безопасности, качеству и доступности, при этом архитектурные и планировочные решения могут иметь индивидуальный характер.

Изменится ли пропускная способность

При разработке проектов учитываются не только текущие, но и перспективные пассажиропотоки.

— В зависимости от особенностей конкретного объекта предусматривается оптимизация пассажирских потоков, увеличение и рациональное использование площадей зон ожидания, совершенствование входных групп, кассовых и иных функциональных зон, — говорится в сообщении Ж. Тайжанова.

Таким образом, задача модернизации — не только обновить внешний вид вокзалов, но и повысить их функциональность и создать условия для обслуживания будущего пассажиропотока.

Сколько стоит программа

Окончательная стоимость модернизации 124 вокзалов пока не определена.

Фото: Kazinform

В Министерстве транспорта пояснили, что стоимость отдельных проектов устанавливается после разработки и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Поэтому общая стоимость программы и объем уже освоенных средств уточняются по мере завершения этих процедур и реализации проектов.

После завершения модернизации содержание вокзалов будет осуществляться в рамках действующей системы эксплуатации железнодорожных объектов. Техническое обслуживание инженерных систем, зданий и прилегающих территорий, а также необходимые текущие ремонты будут проводиться в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что реконструкция 72 железнодорожных вокзалов завершена в 17 областях Казахстана. Еще 34 объекта планируют ввести в эксплуатацию до конца августа, а 15 — до конца сентября