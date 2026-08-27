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    Будут ли все вокзалы в Казахстане выглядеть одинаково

    В Казахстане проводится модернизация 124 железнодорожных вокзалов. В Министерстве транспорта сообщили, что обновление предусматривает не только ремонт фасадов и интерьеров, но и создание более комфортной и доступной среды для пассажиров, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    что изменится на 124 вокзалах Казахстана
    Фото: Министерство транспорта Казахстана

    Что изменится на вокзалах

    В рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов в Казахстане проводится комплексное обновление объектов с учетом современных требований к безопасности, доступности и комфорту пассажиров.

    — В результате модернизации предусматриваются обновление фасадов и интерьеров вокзалов, обустройство современных залов ожидания, совершенствование навигации, санитарно-бытовых помещений и зон обслуживания пассажиров. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения, включая обустройство тактильной навигации, адаптированных санитарных помещений и иных элементов доступной среды, — говорится в ответе вице-министра транспорта РК Жанибека Тайжанова на запрос агентства. 

    Кроме того, на вокзалах планируется обновить инженерные системы, освещение и элементы информационного оснащения, а также повысить уровень безопасности объектов.

    жд вокзал
    Фото: Правительство РК

    В Министерстве отмечают, что модернизация направлена не только на обновление внешнего и внутреннего облика вокзалов, но и на улучшение условий обслуживания пассажиров — они станут более комфортными, безопасными и доступными.

    Почему потребовалась модернизация

    При обследовании вокзалов, построенных десятки лет назад, наиболее часто выявлялись физический износ зданий и инженерных коммуникаций, устаревшие планировочные решения и недостаточная функциональность отдельных помещений.

    Кроме того, на ряде объектов требовалось улучшить навигацию и условия для маломобильных пассажиров. При этом техническое состояние вокзалов отличается в зависимости от года строительства, региона, категории объекта и пассажиропотока.

    — Решения по каждому объекту принимаются с учетом его индивидуальных технических и функциональных характеристик, — проинформировал вице-министр транспорта.

    Есть ли единый архитектурный вид

    Единого архитектурного шаблона для всех 124 объектов не предусматривается.

    По данным Министерства транспорта, при модернизации применяются единые требования к безопасности, доступности, организации пассажирских потоков, санитарным условиям и навигации. Однако архитектурные и планировочные решения могут различаться.

    вокзал жд пути
    Фото: Правительство

     

    Они будут зависеть от категории вокзала, его технического состояния, пассажиропотока, особенностей здания и конкретного населенного пункта.

    Таким образом, едиными являются требования к безопасности, качеству и доступности, при этом архитектурные и планировочные решения могут иметь индивидуальный характер.

    Изменится ли пропускная способность

    При разработке проектов учитываются не только текущие, но и перспективные пассажиропотоки.

    — В зависимости от особенностей конкретного объекта предусматривается оптимизация пассажирских потоков, увеличение и рациональное использование площадей зон ожидания, совершенствование входных групп, кассовых и иных функциональных зон, — говорится в сообщении Ж. Тайжанова.

    Таким образом, задача модернизации — не только обновить внешний вид вокзалов, но и повысить их функциональность и создать условия для обслуживания будущего пассажиропотока.

    Сколько стоит программа

    Окончательная стоимость модернизации 124 вокзалов пока не определена.

    вокзал «Тюлькубас»
    Фото: Kazinform

    В Министерстве транспорта пояснили, что стоимость отдельных проектов устанавливается после разработки и прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. Поэтому общая стоимость программы и объем уже освоенных средств уточняются по мере завершения этих процедур и реализации проектов.

    После завершения модернизации содержание вокзалов будет осуществляться в рамках действующей системы эксплуатации железнодорожных объектов. Техническое обслуживание инженерных систем, зданий и прилегающих территорий, а также необходимые текущие ремонты будут проводиться в установленном порядке.

    Ранее сообщалось, что реконструкция 72 железнодорожных вокзалов завершена в 17 областях Казахстана. Еще 34 объекта планируют ввести в эксплуатацию до конца августа, а 15 — до конца сентября

    Железнодорожный вокзал Ремонт Регионы Казахстана КТЖ Минтранспорта РК Поезда Модернизация
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор