Почти 1 млн казахстанцев прошли обучение по ИИ

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан сообщает о ходе реализации поручений Главы государства по подготовке кадров для цифровой и AI-экономики. В Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта» Президент подчеркнул необходимость системной подготовки специалистов в сфере ИИ и развития цифрового образования.

В развитие этих задач Министерство реализует 5-летнюю программу обучения ключевым AI- и цифровым навыкам. По итогам 2025 года обучение прошли более 900 тысяч граждан, которые получили базовые и прикладные компетенции для работы и учебы в условиях стремительного внедрения ИИ.

Высокий интерес со стороны граждан подтверждает востребованность инициатив: обучение выстроено вокруг практических сценариев, от повседневного использования ИИ и цифровых сервисов до подготовки IT-специалистов и внедрения ИИ в процессы организаций.

— Наша задача — сделать AI-навыки массовыми и доступными: от школьников и студентов до педагогов, госслужащих и сотрудников компаний. Результаты показывают, что люди активно учатся и готовы применять ИИ на практике. Мы продолжим расширять охват, сохраняя фокус на безопасном и полезном применении технологий, — отметили в Министерстве.

Программа охватывает несколько уровней: массовая AI-грамотность, подготовка IT-кадров, повышение компетенций госаппарата, поддержка педагогов, вовлечение подростков, а также корпоративное внедрение ИИ.

По Казахстану работают 19 региональных IT-хабов, где любой желающий может бесплатно получить цифровые навыки и практическую подготовку. Онлайн-форматы расширяют доступ к обучению независимо от места проживания.

Высокий отклик граждан и масштабы участия подтверждают актуальность программы: Казахстан последовательно формирует массовую AI-грамотность и кадровый резерв для цифровой экономики. Министерство продолжит расширять охват, усиливая прикладной характер обучения и ориентацию на реальные задачи образования, госуправления и бизнеса.

Ранее мы сообщали, что большинство казахстанцев ожидают от развития ИИ больше возможностей для себя.