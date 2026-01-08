РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:00, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Большинство казахстанцев ожидают от развития ИИ больше возможностей для себя - данные соцопроса

    В стране объявлен Год цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК провел соцопрос, который показал, как к внедрению новых технологий в повседневную жизнь относятся сами казахстанцы, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Primeminister.kz

    На основе эмпирических данных выделены три оптики видения будущего. Три траектории – возможности, осторожность и ожидания – отражают разные представления о том, как технологии влияют на будущее. Понимание будущего все еще формируется, а в выстраивании внятного и понятного языка обсуждения технологий особое значение приобретает роль государства, считают в КИСИ.

    Около трети опрошенных – 30,1% ожидают от ИИ только положительный эффект. 37,7% респондентов считает, что развитие искусственного интеллекта несет в себе как возможности, так и риски. Еще 26,7% участников опроса видят в ИИ больше угроз, чем пользы.

    – На первый взгляд такая картина не выглядит однозначной. Однако если внимательно рассмотреть данные, они указывают на то, что наше общество находится в процессе осмысления: в этих ответах проступают разные оптики видения будущего, с которыми Казахстан вошел в Новый 2026 год, – пояснила  главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айгуль Забирова.

    Айгуль Забирова
    фото из архива Айгуль Забировой

    Спикер подробно объяснила, из чего складывается каждая из полученных траекторий мнений.

    Так, активные участники изменений, а именно они входят в первую группу опрошенных, связывают искусственный интеллект, прежде всего, с расширением возможностей. Для них технологии – инструменты, которые помогают легче ориентироваться в повседневной жизни. За этой позицией стоит уверенность человека в способности адаптироваться. Это не про веру человека в лучшее, а о его расчетах на обучение и освоение новых инструментов, добавила эксперт.

    – В этой группе технологии воспринимаются не как замена человеку, а как способ сделать его действия более эффективными. Добавим, насколько на этом фоне особенно заметна роль возраста. Старшие возрастные группы (45+) дают более осторожные оценки в отношении искусственного интеллекта. Разумеется, в нашем восприятии технологических изменений мы исходим из собственного жизненного опыта и представлений о будущем. Поэтому речь идет больше о жизненных горизонтах, от ожидания новых возможностей до более сдержанного и дистанцированного отношения к ИИ, – комментирует эксперт.

    Для второй группы респондентов ИИ ассоциируется с проблемой последствий. В этой группе эти технологии также понимаются как мощный инструмент, способный приносить реальную пользу, но и требующий внимания к рискам и границам применения.

    – Речь не идет о страхе перед технологиями или об отказе от будущего. Скорее всего, общество ожидает, что развитие ИИ будет сопровождаться правилами, ответственностью и общественным обсуждением. В этой логике важно не только то, что технологии позволяют нам делать, но и какие долгосрочные эффекты они создают для человека и общества. Траектория осторожности отражает, скорее, наше стремление сделать будущее управляемым и осмысленным, таким, в котором технологии развиваются не быстрее, чем общество успевает их понять, –отметила Айгуль Забирова.

    Третья траектория объединяет казахстанцев, неготовых дать однозначную оценку развитию искусственного интеллекта – 26,7% респондентов.

    – Эту позицию можно понимать как неопределенность, но в действительности она отражает иной способ отношения к будущему, скажем, через наблюдение и паузу в суждениях. В этой траектории ИИ воспринимается как еще не до конца понятное явление. Здесь нет ни выраженного оптимизма, ни четко сформулированных опасений. Вместо этого присутствует ожидание: человеку важно увидеть, как технологии будут встроены в реальную жизнь, какие практики сложатся вокруг них, и какие последствия станут очевидными со временем, – пояснила Айгуль Забирова.

    Фото: freepik.com

    Как подчеркнула эксперт, траектория ожидания оказывается стратегически значимой для государства, ведь речь идет о группе, которая пока не заняла устойчивую позицию, и потому наиболее чувствительна к тому, каким языком государство и социальные институты говорят о технологиях.

    – В этом контексте задача государственной политики заключается не только в ускорении технологического внедрения, но и в создании понятных рамок обсуждения в обществе. Просвещение, открытый диалог, демонстрация практических и понятных примеров применения ИИ в повседневных сферах – от госуслуг до образования и медицины – становятся ключевыми инструментами работы с ожиданиями. От того, насколько внятно и честно будет выстроена эта работа, во многом зависит, в какую сторону со временем сместится общественная повестка, – комментирует Айгуль Забирова.

    В этом контексте международные аналитические исследования, в том числе в отчетах McKinsey, подчеркивают: основной вопрос искусственного интеллекта заключается не в том, заменит ли он человека, а в том, какую роль человек сохранит в новой архитектуре труда и ответственности.

    – В этом смысле вход в Новый 2026 год оказывается для нас не моментом неопределенности, а точкой осмысленного движения вперед – с вниманием к человеку и к тем изменениям, которые уже происходят вокруг него, – заключила эксперт.

    Социологический опрос был проведен по заказу КИСИ в период с 3 октября по 5 ноября 2025 года. В нем приняли участие 8 тысяч респондентов старше 18 лет из 17 регионов Казахстана и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. 

    Ранее сообщалось, что к 2025 году Казахстан стал одним из лидеров региона в цифровом развитии — не только в финтехе и IT-экспорте, но и в госуслугах, искусственном интеллекте и доступе к интернету.

