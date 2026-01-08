Большинство казахстанцев ожидают от развития ИИ больше возможностей для себя - данные соцопроса

На основе эмпирических данных выделены три оптики видения будущего. Три траектории – возможности, осторожность и ожидания – отражают разные представления о том, как технологии влияют на будущее. Понимание будущего все еще формируется, а в выстраивании внятного и понятного языка обсуждения технологий особое значение приобретает роль государства, считают в КИСИ.

Около трети опрошенных – 30,1% ожидают от ИИ только положительный эффект. 37,7% респондентов считает, что развитие искусственного интеллекта несет в себе как возможности, так и риски. Еще 26,7% участников опроса видят в ИИ больше угроз, чем пользы.

– На первый взгляд такая картина не выглядит однозначной. Однако если внимательно рассмотреть данные, они указывают на то, что наше общество находится в процессе осмысления: в этих ответах проступают разные оптики видения будущего, с которыми Казахстан вошел в Новый 2026 год, – пояснила главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Айгуль Забирова.

фото из архива Айгуль Забировой

Спикер подробно объяснила, из чего складывается каждая из полученных траекторий мнений.

Так, активные участники изменений, а именно они входят в первую группу опрошенных, связывают искусственный интеллект, прежде всего, с расширением возможностей. Для них технологии – инструменты, которые помогают легче ориентироваться в повседневной жизни. За этой позицией стоит уверенность человека в способности адаптироваться. Это не про веру человека в лучшее, а о его расчетах на обучение и освоение новых инструментов, добавила эксперт.

– В этой группе технологии воспринимаются не как замена человеку, а как способ сделать его действия более эффективными. Добавим, насколько на этом фоне особенно заметна роль возраста. Старшие возрастные группы (45+) дают более осторожные оценки в отношении искусственного интеллекта. Разумеется, в нашем восприятии технологических изменений мы исходим из собственного жизненного опыта и представлений о будущем. Поэтому речь идет больше о жизненных горизонтах, от ожидания новых возможностей до более сдержанного и дистанцированного отношения к ИИ, – комментирует эксперт.

Для второй группы респондентов ИИ ассоциируется с проблемой последствий. В этой группе эти технологии также понимаются как мощный инструмент, способный приносить реальную пользу, но и требующий внимания к рискам и границам применения.

– Речь не идет о страхе перед технологиями или об отказе от будущего. Скорее всего, общество ожидает, что развитие ИИ будет сопровождаться правилами, ответственностью и общественным обсуждением. В этой логике важно не только то, что технологии позволяют нам делать, но и какие долгосрочные эффекты они создают для человека и общества. Траектория осторожности отражает, скорее, наше стремление сделать будущее управляемым и осмысленным, таким, в котором технологии развиваются не быстрее, чем общество успевает их понять, –отметила Айгуль Забирова.

Третья траектория объединяет казахстанцев, неготовых дать однозначную оценку развитию искусственного интеллекта – 26,7% респондентов.

– Эту позицию можно понимать как неопределенность, но в действительности она отражает иной способ отношения к будущему, скажем, через наблюдение и паузу в суждениях. В этой траектории ИИ воспринимается как еще не до конца понятное явление. Здесь нет ни выраженного оптимизма, ни четко сформулированных опасений. Вместо этого присутствует ожидание: человеку важно увидеть, как технологии будут встроены в реальную жизнь, какие практики сложатся вокруг них, и какие последствия станут очевидными со временем, – пояснила Айгуль Забирова.

Фото: freepik.com

Как подчеркнула эксперт, траектория ожидания оказывается стратегически значимой для государства, ведь речь идет о группе, которая пока не заняла устойчивую позицию, и потому наиболее чувствительна к тому, каким языком государство и социальные институты говорят о технологиях.

– В этом контексте задача государственной политики заключается не только в ускорении технологического внедрения, но и в создании понятных рамок обсуждения в обществе. Просвещение, открытый диалог, демонстрация практических и понятных примеров применения ИИ в повседневных сферах – от госуслуг до образования и медицины – становятся ключевыми инструментами работы с ожиданиями. От того, насколько внятно и честно будет выстроена эта работа, во многом зависит, в какую сторону со временем сместится общественная повестка, – комментирует Айгуль Забирова.

В этом контексте международные аналитические исследования, в том числе в отчетах McKinsey, подчеркивают: основной вопрос искусственного интеллекта заключается не в том, заменит ли он человека, а в том, какую роль человек сохранит в новой архитектуре труда и ответственности.

– В этом смысле вход в Новый 2026 год оказывается для нас не моментом неопределенности, а точкой осмысленного движения вперед – с вниманием к человеку и к тем изменениям, которые уже происходят вокруг него, – заключила эксперт.

Социологический опрос был проведен по заказу КИСИ в период с 3 октября по 5 ноября 2025 года. В нем приняли участие 8 тысяч респондентов старше 18 лет из 17 регионов Казахстана и трех городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

Ранее сообщалось, что к 2025 году Казахстан стал одним из лидеров региона в цифровом развитии — не только в финтехе и IT-экспорте, но и в госуслугах, искусственном интеллекте и доступе к интернету.