Почетные звания для ряда рабочих профессий появятся в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил о включении в систему государственных наград почетных званий для ряда рабочих профессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного прогресса страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей. Поэтому в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание их заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов, повысит авторитет человека труда, — подчеркнул Президент.

Напомним, ранжированный подход в госзаказе для тех- и профобразования хотят внедрить в РК.