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    12:07, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Почетные звания для ряда рабочих профессий появятся в Казахстане

    водопровод, ремонт, строительство
    Фото: акимат Алматы

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где сообщил о включении в систему государственных наград почетных званий для ряда рабочих профессий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного прогресса страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей. Поэтому в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание их заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов, повысит авторитет человека труда, — подчеркнул Президент. 

    Напомним, ранжированный подход в госзаказе для тех- и профобразования хотят внедрить в РК.

    Теги:
    Человек труда Президент Награда Общество Послание Президента РК-2024
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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