Ранжированный подход в госзаказе для тех- и профобразования хотят внедрить в РК

Дифференцированный размер гранта адаптировать для технического и профессионального образования планируют в Казахстане. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, выступая на республиканском августовском саммите педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру», передает корреспондент агентства Kazinfrom.

— В прошлом году Главой государства было поручено внедрение дифференцированного размера гранта на высшее образование по результатам ЕНТ. Данный инструмент будет адаптирован и для технического и профессионального образования, по результатам которого будет внедрен ранжированный подход в государственном заказе.Эти изменения не коснутся рабочих профессий, предоставляемых бесплатно за счет государства, — сказала Тамара Дуйсенова.

Заместитель главы Кабмина также добавила, что сертификационные центры будут оценивать не только навыки выпускников, но и качество конкретных организаций образования. Сертифицированные и трудоустроенные выпускники будут являться ключевыми индикаторами работы ТиПО.



— Такова мировая практика, и мы должны также прийти к этим стандартам. Те организации ТиПО, которые не могут дать соответствующий уровень качества образования, должны объединяться с сильными колледжами или закрываться. При этом необходим особый алгоритм работы для сельских колледжей. Они, выполняя роль социального лифта для молодежи, должны реализовывать так называемые minor-программы или программы быстрого выхода на рынок. В их рамках молодые люди смогут в течение полугода или года получить рабочую несложную квалификацию и приступать к работе после прохождения сертификации, — пояснила Тамра Дуйсенова.

Кроме того, по ее словам, следует провести ребрендинг НАО «Талап» Министерства просвещения, как основного координатора трансформации ТиПО.

— Необходимо вовлечь в руководство предприятием менеджеров, имеющих международные сертификаты по управлению проектами в области подготовки кадров. Следует также пересмотреть состав управляющего совета организации. В его работу должны быть вовлечены эксперты, представители бизнеса и вузов, — резюмировала Тамара Дуйсенова.





Как сообщалось, возобновить практику принятия в вузы без экзаменов отличников колледжей намерены в РК.