Возобновить практику принятия в вузы без экзаменов отличников колледжей намерены в РК

Квалифицированные кадры должны готовится не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования. Об этом заявила заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, выступая на республиканском августовском саммите педагогов «Digital Kazakhstan: заманауи білім беру», передает корреспондент агентства Kazinfrom.

- Квалифицированные кадры должны готовится не только в вузах, но и в организациях ТиПО. К сожалению, оно остается самым уязвимым звеном системы образования. По данным ВЭФ от 2019 года мы занимаем 95 место по навыкам выпускников среди 141 стран мира. По поручению Главы государства Правительством завершена инвентаризация и проводится профилизация всех организаций ТиПО. Следующим этапом должна стать трансформация ТиПО, направленная на обеспечение преемственности с преобразованиями, планируемыми в вузах, - сказала Тамара Дуйсенова.

Она также добавила, что необходимо определить в текущем году перечень опорных колледжей, на базе которых будут внедрены международные отраслевые стандарты образования.

- Далее на их базе необходимо создать Центры опережающей подготовки кадров для трансфера новых программ обучения и сертификации выпускников других ТиПО. Такие примеры уже есть. Например, в Атырауском колледже АPEC Petro Technic внедрены 3 международных стандарта образования в нефтегазовой отрасли (OPITO- электроэнергетика IWCF - управление скважиной при бурении, ABET - технолог по видам обработки нефти). Сертифицированные выпускники этого колледжа пользуются спросом как у нас, так и за рубежом, - сообщила Тамара Дуйсенова.

Заместитель главы Кабмина также заявила, что необходимо обеспечить преемственность между образовательными программами вузов и колледжей.