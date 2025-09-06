Почему в Уральске не сдали в срок новую школу на 600 мест

Согласно первоначальному плану, объект должен был быть сдан 30 августа.

Однако здание школы, расположенное в районе медицинского колледжа, до сих пор находится в стадии строительства. В связи с этим был направлен официальный запрос заказчику — акционерному обществу «Samruk-Kazyna Construction» — с целью выяснения причин задержки.

Согласно информации, предоставленной компанией, срок реализации национального проекта «Келешек мектептері» — до конца 2025 года — установлен постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 963.

Основной причиной несвоевременного завершения строительства школы на 600 мест по улице Жангир хана стало ненадлежащее исполнение своих обязательств подрядной организацией — ТОО «JJ Construction» (ранее — ТОО «Жайык жарыгы»).

Подрядчик не обеспечил своевременную доставку необходимых трудовых ресурсов, специализированной техники и строительных материалов на строительную площадку.

В соответствии с условиями заключенного договора, к подрядной организации были применены штрафные санкции.

— В настоящее время строительные работы активизированы, завершение объекта планируется до 30 сентября 2025 года. Заказчик осуществляет строгий контроль за ходом работ, чтобы обеспечить их качественное и своевременное выполнение, — говорится в официальном ответе компании.

На строительной площадке корреспондент попытался получить комментарий от представителя подрядной организации. Однако заместитель генерального директора и руководитель проекта Максат Батырбеков отказался предоставить какую-либо информацию.

По словам руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области Нуркена Молдашева, в рамках национального проекта «Келешек мектептері» планировалось завершить строительство трех образовательных объектов к 1 сентября текущего года.

Из этих трех объектов в эксплуатацию была введена лишь одна школа на 600 мест имени Кадыра Мырза Али, расположенная в селе Байконыс Байтерекского района.

Строительство оставшихся двух объектов — школы на 600 мест в Орале и школы на 1200 мест в селе Достык Байтерекского района — к обозначенному сроку завершено не было.

— При строительстве этих двух школ возникли трудности с обеспечением отечественными строительными материалами. Одна из причин в том, что в рамках программы «Келешек мектептері» с начала текущего года по всей стране ведется строительство 104 школ. Это вызвало резкий рост спроса на строительные материалы. Поскольку они поставляются из ограниченного числа источников, возникли перебои в снабжении. В школе на 1200 мест в селе Достык строительно-монтажные работы уже полностью завершены. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, благоустройство территории и оснащение здания технологическим оборудованием, — отметил Нуркен Молдашев.

По его словам, доставка таких строительных материалов, как линейные панели, вентиляционные противопожарные клапаны, шифер и другие элементы задержалась на 2-3 месяца. Эти материалы поступали из городов Актобе, Алматы и Шымкент.

На сегодня все необходимые материалы уже находятся на строительной площадке. Аналогичные проблемы с поставками имели место и при строительстве школы по улице Жангир хана в Уральске.

— В частности, фиброцементный шифер (поставлялся из Семея) прибыл с двухмесячной задержкой. Тротуарная плитка толщиной 80 мм — с опозданием на полтора месяца, щебень (из Актобе) — на месяц. Линолеум и светильники задержались на три месяца. В настоящее время фиброцементный шифер полностью доставлен. Остальные материалы поступят до конца текущего месяца, — добавил глава управления строительства.

Из-за того, что школа, возводимая для детей, проживающих на территории садоводческого товарищества «Зачаганск» в Уральске, не была введена в эксплуатацию вовремя, в расположенной поблизости школе по-прежнему сохраняется трехсменный режим обучения.

По словам директора школы-лицея № 38 имени Алии Молдагуловой в поселке Зачаганск Аккуштап Суингалиевой, на данный момент в этом учебном заведении обучается 2 500 детей в три смены.

— В новую школу в районе медколледжа должно перейти 47 классов, всего 1 377 учеников, — пояснила директор школы.

В садоводческом товариществе «Зачаганск», которое в народе известно под названием «Птицефабрика», проживает около 12 тысяч человек.

— У нас четверо детей. Старший учится в 4 классе школы-лицея № 38, второй — только пошел в первый класс. Если новая школа откроется, хотелось бы, чтобы был организован подвоз школьников. Я работаю, младшему всего 40 дней, супруга находится в декретном отпуске. Также важно, чтобы была построена дорога. В нашем товариществе более 2 300 домов, мы фактически живем в черте города, но до сих пор сталкиваемся с бытовыми трудностями. Хотелось бы, чтобы наше садоводческое товарищество было официально присоединено к городу и получило статус населенного пункта, — поделился житель Зачаганска Жандос Кенжин.

