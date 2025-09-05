В Казахстане строят свыше 200 новых школ

Работа проводится в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании «Справедливый Казахстан, закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Ключевой задачей является обеспечение физической и качественной доступности обучения для каждого ребенка. Для решения проблемы дефицита ученических мест и трехсменного обучения в 2025 году ведется строительство и планируется ввод 232 новых школ.

Акцент делается не только на инфраструктуре, но и на содержании образования. Усилия по развитию функциональной грамотности уже обеспечили Казахстану место в топ-50 престижного международного рейтинга PISA. Высокий уровень подготовки подтверждают и блестящие результаты казахстанских школьников на международных олимпиадах, где они завоевали более 1 тыс. медалей.

Особое внимание уделяется созданию равных возможностей. На сегодняшний день 90% школ страны уже создали условия для инклюзивного образования. Параллельно завершен перевод 100% школьных учебников в электронный формат, что делает современные образовательные материалы доступными для всех учащихся, независимо от места их проживания.

Исполняя поручение Президента по созданию безопасной и гармоничной среды для развития детей, Правительство реализует комплекс мер, охватывающий воспитание, защиту прав и досуг. Идеологическим ядром этой работы стала обновленная единая программа воспитания «Адал азамат», нацеленная на формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, справедливости и трудолюбия.

Для обеспечения защиты прав детей была значительно усилена кадровая база: численность специалистов органов опеки увеличена почти втрое, с 303 до 896 человек, что позволяет своевременно реагировать на нужды семей. Повышается и физическая безопасность в учебных заведениях: 97% школ заключили договоры с лицензированной охраной, а 98% оснащены турникетами.

Комплексный подход включает и развитие сферы дополнительного образования. Сегодня в стране функционируют 2 142 организации, в которых занимаются 3,3 млн детей, или 87,2% от их общего числа. Это позволяет не только развивать таланты, но и обеспечивать продуктивный и безопасный досуг для школьников.

Ранее сообщалось, что 340 школ введены за последние два года в Казахстане.