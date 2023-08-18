Почему спасатели не добрались до погибших шахтеров вовремя – комментарий замакима Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин рассказал о месте нахождения пятерых шахтеров, которые не вышли на связь, на момент пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В принципе два тела, которые найдены, шахтеров, они были найдены именно в тех местах, где они и находились. Какое-то время они пытались найти выход, видно было, что они двигались. Потом они остались в этом месте, дожидаться помощи. Почему они не вышли? Потому что они находились как раз в той зоне, до которой невозможно было дойти спасателям», - сказал Вадим Басин на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

По его словам, там была очень высокая температура и сильная задымленность.

«Очень сильная задымленность. Невозможно было двигаться. Поэтому к ним только вечером вчера к первому человеку прошли и сегодня ночью под утро ко второму человеку. Сейчас мы знаем примерно, где находились на момент отключения системы, три оставшихся шахтера. Сейчас как раз к ним три звена и двигаются. Пытаются пройти», - добавил спикер.

17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.