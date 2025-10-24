Почему скопился долг по субсидиям костанайским фермерам

Влияет на устойчивость фермерских хозяйств

Вопрос об этом поднимали на одном из заседаний в Палате предпринимателей. Там отметили, что задолженность перед аграриями превышает 75 млрд тенге — представители подчеркивают, что задержки господдержки напрямую влияют на устойчивость фермерских хозяйств.

— С января 2025 года новые правила обязывают фермеров ежегодно сохранять или наращивать объемы производства. Но при дефиците финансирования и задержках субсидий выполнение таких условий становится крайне сложным, — заявили в Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области.

Что говорят в управлении сельского хозяйства?

В ответе на запрос, там заявили о наличии задолженности перед сельхозтоваропроизводителями за 2024–2025 годы, правда сумму в 75 млрд не подтвердили. Но, в ведомстве заявили, что долги сохраняются по нескольким направлениям субсидирования — в растениеводстве, переработке, возмещению ставок вознаграждения и инвестиционным субсидиям.

Причиной назвали — дефицит выделяемых из бюджета средств. Определить точное количество хозяйств, ожидающих выплат, невозможно, поскольку одно предприятие может подавать несколько заявок по разным программам.

— Наибольшая задолженность сформировалась по направлениям субсидирования ставки вознаграждения, инвестиционного субсидирования и пестицидов. Для ее погашения неоднократно направлялись бюджетные заявки в Министерство сельского хозяйства и на сессии областного маслихата, однако ни одна не была удовлетворена, — уточнили в управлении.

По информации ведомства, на 2026 год запланировано выделение 85 млрд тенге в виде трансфертов из республиканского бюджета, что позволит полностью закрыть существующую задолженность.

Несмотря на задержку выплат, аграрии региона смогли провести весенне-полевые работы в срок. Дефицита семян или топлива не наблюдалось, заготовка кормов для скота ведется стабильно.

Что касается встречных обязательств, по которым фермеры обязаны ежегодно сохранять или увеличивать объемы производства, чтобы и дальше получать государственные субсидии, то в МСХ РК заявили, об изучении вопроса и разработке новых, более понятных правил для аграриев.

На сегодня, если выполнить условия мешают обстоятельства — например, засуха, болезни животных или карантин — нужно представить официальные документы, подтверждающие эти причины.

— Если есть подтверждения, нарушение не засчитывается. Но если фермер два года подряд не выполняет обязательства без уважительных причин, он теряет право на субсидии на один или два года, — уточнили в МСХ.

О том, как погодная аномалия и ценовой кризис сказались на уборке в Костанайской области — можно прочитать здесь.