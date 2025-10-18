Непогода и ценовой кризис испытали аграриев Костанайской области

Неожиданный снег и его последствия

29 сентября в восьми из семнадцати районов области прошли снегопады. Стихия ударила не только по инфраструктуре городов и районов, но и нанесла ущерб фермерам региона. Осадки растаяли, аграрии были вынуждены временно приостановить уборку. В большинстве хозяйств жатва возобновилась не сразу, а спустя два-три дня.

Фото: палата предпринимателей Костанайской области

— На полегших полях уборка ведётся с применением стеблеподъёмников. Потери незначительные и не повлияли на показатели урожайности. Снег, растаявший на следующий день, не оказал влияния на количественные и качественные показатели зерна. Обычно на качество урожая влияют длительные осадки, — сообщили в министерстве сельского хозяйства в ответе на запрос.

Но фермеры региона высказались об отборности зерна иначе: на заседании в Палате предпринимателей, аграрии сообщили, что осадки снизили качественные показатели зерновых культур.

— Ситуацию аграриев вновь осложнил климатический фактор, который уже не раз становился решающим в период уборочной страды. Подобные погодные испытания как в последние годы накладываются на неблагоприятную нынешнюю рыночную конъюнктуру: цены на ключевые сельхозкультуры продолжают демонстрировать устойчивую тенденцию к снижению. В совокупности эти обстоятельства продолжают значительно снижать рентабельность отрасли, — заявили тогда во время заседания представители Ассоциации сельхозтоваропроизводителей.

Можно ли предсказать такую аномалию? По словам экспертов из Зернового союза Казахстана, климатические бедствия, подобные сентябрьскому снегу, предсказать невозможно.

— Это природные явления. Можно лишь минимизировать потери, ускоряя уборку и повышая эффективность сушки зерна, но всё зависит от погоды. Кроме того, из-за сложных погодных условий при жатве приходится использовать стеблеподъёмники, что неизбежно снижает скорость уборки. Это отражается как на качестве, так и на количестве получаемого зерна, — отметил представитель Зернового союза Евгений Карабанов.

Фото: палата предпринимателей Костанайской области

Согласно данным наблюдений, устойчивый снежный покров в северной части Казахстана обычно формируется с 19 по 25 октября. Поэтому фермеры надеются, что ранний снег не повторится — хотя исключать этого нельзя.

Но, несмотря на все преграды, уборочная кампания движется к завершению — по данным на 16 октября, зерновые были убраны с 3,9 млн гектаров, что составляет 95,1% от общей уборочной площади (4,1 млн га).

Горючее и техника: холод испытал дизтопливо

Погодные колебания создали трудности с использованием дизельного топлива — в отдельных районах фермеры сообщали о его замерзании.

Тогда в управлении сельского хозяйства сообщили, что отгруженное с заводов горючее оказалось летним, не рассчитанным для эксплуатации при отрицательных температурах, что затруднило работу техники в полях. Позже работа была стабилизирована.

— Всего в этом году на уборочные работы выделено 422,1 тыс. тонн льготного дизтоплива, что на 16% больше, чем в 2024-м. Костанайская область получила 85,5 тыс. тонн. Цена льготного топлива составляет 254 тенге за литр, что на 20–25% ниже рыночной. Часть топлива, предназначенного на октябрь, была оперативно перенаправлена с Атырауского на Павлодарский НПЗ — это позволило стабилизировать поставки в северные регионы, — рассказали в МСХ РК.

Дополнительно на сушку зерновых и масличных культур выделено 7,5 тыс. тонн льготного дизеля, заявки подали 62 предприятия.

К слову, для сохранения урожая, в области работают 34 лицензированных хлебоприемных предприятия общей емкостью хранения 3 млн тонн, а также сельхозформирования с собственными складами на 5,3 млн тонн.

— Общий объём хранения — 8,3 млн тонн. На 16 октября на элеваторах уже хранится 1,27 млн тонн зерна, загрузка мощностей составляет 42%. Для сушки зерна в области используется 415 сушильных агрегатов, из них 96 — элеваторные, 319 — фермерские. Регион полностью обеспечен сушильными мощностями, — говорится в ответе МСХ.

«Охладели» цены на рынке

Как и было сказано выше, в Костанайской области фиксируется заметное падение закупочных цен на основные сельскохозяйственные культуры, что вызывает обеспокоенность у аграриев.

В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей региона отмечают: обесценивание труда сельчан напрямую связано с затянувшимся процессом формирования рынка и традиционным отсутствием заранее объявленных закупочных цен от «Продкорпорации».

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Рыночная конъюнктура демонстрирует резкое падение стоимости ключевых культур. Цена на ячмень снизилась со 107 тыс. до 75 тыс. тенге за тонну (падение на 30%). Стоимость мягкой пшеницы упала со 115 тыс. до 85 тыс. тенге (падение на 26%). Пшеница 4 класса реализуется всего по 70 тыс. тенге без НДС. Цена на лен снизилась с 300 тыс. тенге в 2022 году до 250 тыс. тенге в 2025 году, при этом экспортная стоимость данной культуры в 2021 году достигала 523 евро, — прозвучало во время заседания в Палате предпринимателей.

В свою очередь, в МСХ РК в ответе на запрос рассказали, что АО НК «Продкорпорация» ежегодно проводит форвардный закуп зерна у отечественных сельхозтоваропроизводителей на условиях предварительной оплаты и последующей его поставки.

— При формировании закупочных цен на зерно урожая 2025 года «Продкорпорация» учитывает рыночную ситуацию, экспортный паритет, себестоимость продукции, предложения фермерских ассоциаций, а также валютный курс и логистические расходы, — сообщили в ответе на запрос.

Закупочные цены на зерно урожая 2025 года «Продкорпорация» установила в диапазоне от 70 до 115 тыс. тенге за тонну с учетом НДС. Наиболее высокая цена — за пшеницу 3 класса (до 115 тыс. тенге в зависимости от клейковины и числа падения). Пшеница 4 класса оценивается в 80–82 тыс. тенге, 5 класса — 70 тыс. тенге, а ячмень 2 класса — 75 тыс. тенге за тонну.

В Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области подчеркивают, что расширение производства имеет смысл лишь тогда, когда каждый дополнительный объём обеспечивает прирост выручки. При отсутствии такой зависимости разрушается мотивация к росту производительности и инвестированию.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Предугадать на будущее

Можно ли просчитать риски, в том числе и климатические? В МСХ РК пояснили, что с 2020 года в Казахстане работает система добровольного страхования в агропромышленном комплексе.

Государство покрывает 80% страховых взносов, чтобы сделать такую защиту доступнее и выгоднее для фермеров. Программа позволяет страховать риски как в растениеводстве, так и в животноводстве — например, от потерь урожая или гибели скота. Оператором этой системы является «Аграрная кредитная корпорация».

Сегодня действует 16 видов страховых продуктов: 7 — для растениеводов и 9 — для животноводов.

Все оформление происходит онлайн — через сервис Qalqan на платформе Kezekte.kz.

В 2025 году на страхование выделено 2 млрд тенге. Заключено 373 договора, а субсидии по ним составили 1,96 млрд тенге. Страховой защитой охвачено более 300 тыс. гектаров посевов и около 2,6 млн голов скота.

Сельхозсектор Костанайской области в 2025 году вновь столкнулся с целым комплексом вызовов — от погодных аномалий до ценового давления. Эксперты отмечают, что системные решения, включая гибкие правила субсидирования, расширение страховых инструментов и своевременные выплаты, позволят укрепить устойчивость отрасли и снизить зависимость аграриев от капризов погоды и рынка.

