Почему скопились грузовые авто на границе Казахстана и России — ответ КГД
Видео с большим скоплением грузовиков на автомобильном пункте пропуска появилось в социальных сетях, передает агентство Kazinform.
— Скопление грузовых автотранспортных средств на автомобильном пункте пропуска и прилегающей к нему территории в направлении выезда из РК образовалось в связи с медленным темпом приема российской стороной, — сообщили в ДГД по ЗКО.
В настоящее время ведутся работы по организации взаимодействия между компетентными органами обеих стран.
В ведомстве отметили, что со стороны участников ВЭД нареканий к работе органов государственных доходов в период скопления не возникало.
В начале декабря из-за ужесточения правил использования иностранных бланков разрешений (ИБР) для международных направлений более 5000 грузовиков оказались заблокированы и были вынуждены простаивать.