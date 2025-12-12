РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:38, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почему скопились грузовые авто на границе Казахстана и России — ответ КГД

    Видео с большим скоплением грузовиков на автомобильном пункте пропуска появилось в социальных сетях, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Скопление грузовых автотранспортных средств на автомобильном пункте пропуска и прилегающей к нему территории в направлении выезда из РК образовалось в связи с медленным темпом приема российской стороной, — сообщили в ДГД по ЗКО.

    В настоящее время ведутся работы по организации взаимодействия между компетентными органами обеих стран.

    В ведомстве отметили, что со стороны участников ВЭД нареканий к работе органов государственных доходов в период скопления не возникало.

    В начале декабря из-за ужесточения правил использования иностранных бланков разрешений (ИБР) для международных направлений более 5000 грузовиков оказались заблокированы и были вынуждены простаивать.

