Массовый простой грузовиков: прокуратура внесла протест Минтранспорта РК

Как рассказала предприниматель Куралай Шайбекова, столкнувшаяся с блокировкой, первые массовые ограничения начались в июле 2025 года. Тогда в силу вступили обновленные Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении.

— Первая блокировка произошла в июле 2025 года по 28 пункту, где говорится о том, что система «Беркут» не увидела пересечение границы автомобилей с Казахстана. То есть, получается, не до конца была доработана интеграция по системе «Беркут». На тот момент было заблокировано 1800 компаний. Мы простояли в блоке больше месяца пока машины были груженные, — объясняет она.

Госорган отреагировал спустя месяц после коллективных обращений перевозчиков. В результате Министерство транспорта объявило им амнистию и сняло ограничения.

Однако за время простоя компании не могли официально получать ИБР и были вынуждены приобретать разрешения в других местах, чтобы не сорвать поставки, объясняет предпринимательница. Позже госорган начал проверки бланков, и в октябре перевозчиков заблокировали на шесть месяцев уже по пункту 27 — за использование и передачу этих документов.

Другая предпринимательница Людмила Усова объясняет, что компании были вынуждены приобретать ИБР из-за того, что уполномоченный комитет своевременно не предоставлял бланки разрешений. При этом, по ее словам, не все случаи, которые сейчас трактуются как продажа, действительно связаны с коммерцией.

— Пункт 27 гласит, что к наказанию приравниваются и те, кто приобрел ИБР, и те, кто их передал, но в нем не прописано ограничение по VIN-коду автомобиля. При этом ситуации с передачей бывают разными: где-то это передача между своими компаниями, где-то водитель просто отдал бланк другому — это единичные случаи, — поясняет предпринимательница.

Теперь вступил в силу новый приказ, который предусматривает за аналогичные нарушения блокировку компаний и автомобилей сроком до двух лет.

— Из этого следует, что два года мы не сможем осуществлять международные перевозки во все страны, кроме Китая и Узбекистана. В Минтранспорта поясняют, что полной блокировки машин нет, и что мы можем заезжать в Китай и в Узбекистан. Но электронная очередь в Китай не позволяет нам заезжать 2–3 раза в месяц, очередь забита минимум на месяц вперед, и как в таких условиях совершать перевозки? В связи с этим мы теряем контракты, клиентов, водителей и не можем платить налоги, — отметила Шайбекова.

Как сообщают предприниматели, ссылаясь на данные профильного ведомства, на сегодня заблокированы 6 258 автомобилей.

Блокировка машин не предусмотрена правилами и законодательством — юрист

Адвокат, представляющий интересы перевозчиков, Саги Ораз поясняет, что действующие правила допуска к международным перевозкам не предусматривают блокировку самих автомобилей. В случае, если госорган выявил нарушение, когда перевозчики передавали иностранные разрешения, то территориальный орган или Комитет обязаны аннулировать допуск и карточку допуска через электронную систему, с официальным уведомлением компании в течение пяти рабочих дней.

— Правила не предусматривают права Комитета вводить автоматическую блокировку автотранспортных средств без проведения проверки, уведомления перевозчика и предоставления возможности для устранения выявленных нарушений. Следовательно, действия по массовой блокировке выходят за пределы компетенции органа, — отметил он.

Почему Минтранспорта ужесточило правила разрешительной системы и теперь их пересматривает

В Министерстве транспорта признали наличие проблемы и сообщили, что на сегодня за передачу иностранных бланков разрешений и использование чужих бланков заблокированы 246 перевозчиков, в числе которых свыше 4 тысяч автомобилей. Эти факты, уточнили в Минтранспорта, выявлены на основе данных государственных органов Грузии и Азербайджана.

В ведомстве отмечают, что подобные действия подрывают прозрачность и справедливость распределения бланков, нарушая принципы разрешительной системы. По данным министерства, официальная стоимость ИБР составляет 1 МРП (3 932 тенге в 2025 году), тогда как на теневом рынке цена доходит до 1 500 долларов.

— Анализ предыдущих лет показал, что значительное количество перевозчиков получивших ИБР, не возвращают их в уполномоченный орган, как того требуют Правила. Тем самым такие бланки могут быть потенциально реализованы на теневом рынке (в 2023 г. не было возвращено порядка 40 000 ИБР; в 2024 г. — около 25 000 ИБР). Такая ситуация создает искусственный дефицит бланков для добросовестных перевозчиков, что негативно влияет на равный доступ участников рынка к разрешительной системе, — отметили в Министерстве транспорта.

По этой причине, поясняет ведомство, в начале 2025 года они пересмотрели порядок и ввели новую процедуру: если ИБР передают другому перевозчику или используют их вне установленной системы, оба участника — и передавший, и тот, кто воспользовался разрешением, блокируются в системе подачи заявок на получение ИБР.

— Блокировка распространяется как на перевозчика, так и на автотранспортное средство по VIN-коду, что исключает возможность оформления транспортного средства на другого перевозчика для дальнейшего получения ИБР, — сообщили там.

Между тем в адрес Министерства транспорта от Главной транспортной прокуратуры поступил протест, касающийся этих изменений в правилах. Речь идет о требованиях к перевозчикам, приобретающим бланки разрешений.

В ведомстве сообщили, что сейчас правила пересматривают.

— На сегодняшний день Министерством проводится работа по актуализации вышеуказанных Правил, в части требований, предусматривающих, что автотранспортные средства, пересекшее границу, будет учитываться в блоке, а данные по остальным блокам будут сняты, — заключили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2025 года из-за нехватки иностранных бланков разрешений, необходимых для международных перевозок, на казахстанско-китайской границе образовались очереди из грузовиков.