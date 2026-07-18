Почему ремонт трассы Усть-Каменогорск-Риддер затянулся почти на год

Еще прошлым летом водителям обещали полностью открыть обновленную трассу Усть-Каменогорск — Риддер. Но вместо сдачи объекта последовали суды, расторжение контрактов, смена подрядчиков и корректировка технологии строительства. Сегодня дорога выходит на финишную прямую, но последние километры оказались самыми сложными. Корреспондент агентства Kazinform разбирался, почему ремонт затянулся почти на год и какие выводы сделали дорожники.

Самая аварийная дорога области

Трассу Усть-Каменогорск — Риддер водители раньше называли дорогой, где важнее была не скорость, а умение объезжать ямы. Весной здесь образовывались глубокие выбоины, летом покрытие проседало, а зимой ситуацию осложняли гололед и интенсивное движение. В 2023 году именно это направление сотрудники полиции признали самым аварийным в Восточно-Казахстанской области.

Проблема копилась годами. Последний средний ремонт здесь проводили еще в 2015 году. По нормативам обновлять покрытие необходимо не реже одного раза в пять лет. Но из-за отсутствия финансирования сроки сдвинулись почти вдвое. За это время дорога, по которой ежедневно ездят жители Риддера, туристы и грузовой транспорт, постепенно пришла в состояние, вызывавшее все больше нареканий.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— Состояние дороги… Ну, скажем так, направление есть, а дороги как таковой нет. Просто невозможно ехать. Не знаю, как здесь легковые машины ездят. Каждый раз то на обочине кто-то стоит, то колесо меняет. Картина одна и та же, — рассказывал водитель Владимир Белозерский.

И поэтому в 2024 году здесь наконец начали долгожданный средний ремонт. А общая стоимость проекта превысила 10 миллиардов тенге. Но быстро сдать проект не получилось.

Срыв сроков и смена исполнителей

Когда в 2024 году на трассу Усть-Каменогорск — Риддер впервые за многие годы вышла дорожная техника, казалось, что проблема наконец будет решена. План был достаточно амбициозным: сначала привести в порядок первые 30 километров трассы, а уже в следующем году полностью обновить оставшиеся 75. Первый этап выполнили в срок. Предполагалось, что к концу 2025 года одна из самых аварийных дорог области уйдет в прошлое.

Но вместо завершения проекта водители вновь увидели привычную картину. Часть трассы так и осталась разбитой, сроки постоянно переносились, а в социальных сетях все чаще появлялись вопросы — почему работы фактически остановились и когда дорогу наконец закончат.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Причиной задержки стала не нехватка финансирования — средства на проект были предусмотрены заранее. Подрядная организация сорвала графика строительства и не выполнила свои обязательства. И ВКО филиалу АО «НК „Казавтожол“ пришлось расторгнуть договор в судебном порядке.

— Оставшиеся 75 километров должны были завершить еще в прошлом году. Но строительная компания серьезно отстала от графика. Поэтому контракт с ним был расторгнут. Были проведены новые конкурсные процедуры, определен новый подрядчик. На сегодняшний день асфальтобетонное покрытие уже уложено на 65 километрах, — сообщил заместитель директора областного филиала нацкомпании «Казавтожол» Алмас Касенов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

В результате строительный сезон пришлось начинать практически заново. В мае этого года на объект вышла новая подрядная организации — ТОО «Фирма „Эталон“. Но уже после возобновления работ стало понятно — даже смена исполнителей сама по себе не позволит быстро поставить точку в этой истории. Самые серьезные сложности строителей ждали впереди.

Последние 10 километров: почему ремонт дороги на Риддер превратился в сложный проект

После смены подрядчика выяснилось, что причина задержки крылась вовсе не в асфальте. Самыми сложными оказались последние 10 километров трассы — в районе Зимовья. Именно этот участок и стал причиной того, что завершение всего проекта пришлось перенести еще на один строительный сезон.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Внешне дорога выглядела как обычный разбитый участок. Но специалисты обнаружили куда более серьезную проблему — пучины. Основание оказалось переувлажненным. В отдельных местах грунт буквально двигался вместе с дорожной одеждой, вздувая асфальт. Поэтому привычный ремонт здесь уже не помогал — новое покрытие очень быстро снова начало бы разрушаться. И поэтому строители теперь практически заново создают основание дороги. На проблемных участках они снимают грунт на глубине до двух метров.

— На отдельных участках устраняем пучины глубиной до одного метра, местами — еще глубже. Сначала укладываем скальный материал, затем песчано-гравийную смесь, проливаем водой и уплотняем до необходимых показателей. Только после этого можно приступать к устройству дорожной одежды, — рассказал начальник участка Казбек Болатбеков.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Другая технология вместо ресайклинга

Вместе с основанием пришлось пересматривать и сам проект ремонта. Первоначально на трассе планировали широко применять холодный ресайклинг, когда старое асфальтобетонное покрытие перерабатывается и становится частью нового основания. Этого ждали многие водители, обсуждая работы в социальных сетях.

— Ну и где же ваша хваленая технология ресайклинга? Почему отказались от первоначального плана? Будет ли теперь ремонт качественным? , — задавались вопросами жители региона.

Однако после обследования сложных участков специалисты пришли к выводу, что применять такую технологию здесь невозможно. Проект вновь прошел экспертизу и получил положительное заключение Национального центра качества дорожных активов.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

— После устранения пучин было установлено, что существующее дорожное покрытие на отдельных участках практически отсутствует. Поэтому применение холодного ресайклирования признали нецелесообразным, так как данная технология строго предусматривает повторное использование старого покрытия в объеме не менее 50% с добавлением нового материала и цемента. Учитывая дефицит старого асфальтобетона для переработки, было принято технологическое решение произвести исправление профиля основания с устройством нового конструктивного слоя из щебня и песчано-гравийной смеси. Данный подход в полной мере обеспечивает требуемые прочностные характеристики дорожной одежды и полностью соответствует фактическому техническому состоянию участка, — пояснил Алмас Касенов.

Главный вопрос — выдержит ли новая дорога

Именно качество сегодня стало главным требованием к подрядчикам. После нескольких лет ожидания и смены исполнителей водители уже не столько спрашивают, когда откроют трассу, сколько сомневаются, долго ли прослужит новое покрытие. Тем более, что подобный опыт у этой дороги уже был. После прошлого ремонта трасса быстро пришла в негодность.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Поэтому контроль сделали значительно жестче. Каждый этап строительства проходит через лабораторные исследования. Специалисты Национального центра качества дорожных активов проверяют материалы, толщину конструктивных слоев, плотность основания и качество асфальтобетонной смеси. Если выявляются нарушения, подрядчик обязан устранить их за собственный счет.

— После возобновления работ участок уже трижды проверили инженеры нашего филиала центра качества дорожных активов. Из десяти отобранных проб одна не соответствовала нормативным требованиям по асфальтобетонной смеси. Подрядной организации выдано предписание, нарушение должно быть устранено, — сообщил начальник отдела ВКО филиала Национального центра качества дорожных активов Саяхат Мусапыров.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Завершить устройство обоих слоев асфальтобетонного покрытия на самых сложных участках планируют теперь до 1 сентября.

Что изменил затянувшийся ремонт

Ремонт трассы Усть-Каменогорск — Риддер за три года перестал быть просто очередным дорожным проектом. Он показал сразу несколько системных проблем, с которыми сегодня сталкивается дорожная отрасль: многолетняя нехватка денег на ремонты ранее, срыв сроков исполнителями, необходимость оперативно менять проектные решения уже в ходе строительства и усиливать контроль качества на каждом этапе.

Поэтому после расторжения договоров на других объектах Восточного Казахстана подход к дорожным работам решили изменить. На всех участках среднего ремонта сначала определили новых подрядчиков, усилили технический надзор и лабораторный контроль. И увеличили гарантийные сроки с двух сразу до пяти лет.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Сегодня в регионе одновременно ремонтируют уже 330 километров республиканских дорог, еще 27 километров находятся на завершающем этапе реконструкции на Осиновском перевале. Приоритет отдан направлениям с самой высокой транспортной и туристической нагрузкой — к Риддеру, Катон-Карагаю, Рахмановским ключам, Алтаю и приграничным территориям.

— В этом году основной акцент сделан на маршрутах с высокой транспортной и туристической нагрузкой. По всем объектам определены подрядные организации, уже активно ведется работа. Ежедневно следим, чтобы не было простоев. Наша задача — максимально эффективно использовать строительный сезон и обеспечить качественное выполнение работ в установленные сроки, — отметил директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК „Казавтолол“ Нурбек Темирханов.

Если подрядчику удастся завершить последние километры трассы к Риддеру к началу сентября, закончится не просто затянувшийся ремонт. Завершится история дороги, капитального обновления которой жители Восточного Казахстана ждали почти десятилетие.

Фото: Руслан Мухамедьяров /Kazinform

Ранее сообщалось, что укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты.