Укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты

В Степногорске специалисты проведут оценку качества дорожного покрытия после публикаций в социальных сетях кадров с укладкой асфальта во время дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появились видео и фотографии, на которых видно, как на одной из улиц города асфальтобетонную смесь укладывают во время осадков.

— Ждали ремонта дороги от «Гелиоса» до кольца. Дождались. Асфальт кладут в лужи. Понятно, акимату дела нет. А куда смотрит прокуратура, депутаты? Предлагаю: работы остановить, асфальт снять и переделать за счет подрядчика, — написал автор публикации.

Кадр из видео

В пресс-службе акимата Степногорска сообщили, что 5 июля 2026 года с 09:00 подрядная организация выполняла работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Бейбитшилик.

По данным ведомства, до 17:32 погодные условия позволяли проводить укладку асфальтобетонной смеси. После начала дождя подрядчику было поручено немедленно остановить работы.

— Несмотря на это, подрядчик самовольно продолжил укладку асфальтобетонной смеси, мотивировав свои действия тем, что на объект уже прибыл один самосвал с горячей асфальтобетонной смесью. В результате в условиях дождя было уложено ориентировочно 170 кв. м асфальтобетонного покрытия, — пояснили в акимате.

Кадр из видео

Для оценки качества выполненных работ привлечены представители Национального центра качества дорожных активов. Специалисты проведут необходимые исследования уложенного участка дорожного покрытия.

По результатам обследования будут приняты соответствующие меры в отношении подрядной организации.

Напомним, ранее сообщалось, что улицу Сыганак частично закроют в связи с ремонтными работами в Астане.