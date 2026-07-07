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    Укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты

    В Степногорске специалисты проведут оценку качества дорожного покрытия после публикаций в социальных сетях кадров с укладкой асфальта во время дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты
    Кадр из видео

    В соцсетях появились видео и фотографии, на которых видно, как на одной из улиц города асфальтобетонную смесь укладывают во время осадков.

    — Ждали ремонта дороги от «Гелиоса» до кольца. Дождались. Асфальт кладут в лужи. Понятно, акимату дела нет. А куда смотрит прокуратура, депутаты? Предлагаю: работы остановить, асфальт снять и переделать за счет подрядчика, — написал автор публикации.

    Укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты
    Кадр из видео

    В пресс-службе акимата Степногорска сообщили, что 5 июля 2026 года с 09:00 подрядная организация выполняла работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Бейбитшилик.

    По данным ведомства, до 17:32 погодные условия позволяли проводить укладку асфальтобетонной смеси. После начала дождя подрядчику было поручено немедленно остановить работы.

    — Несмотря на это, подрядчик самовольно продолжил укладку асфальтобетонной смеси, мотивировав свои действия тем, что на объект уже прибыл один самосвал с горячей асфальтобетонной смесью. В результате в условиях дождя было уложено ориентировочно 170 кв. м асфальтобетонного покрытия, — пояснили в акимате.

    Укладку асфальта во время дождя в Степногорске проверят специалисты
    Кадр из видео

    Для оценки качества выполненных работ привлечены представители Национального центра качества дорожных активов. Специалисты проведут необходимые исследования уложенного участка дорожного покрытия.

    По результатам обследования будут приняты соответствующие меры в отношении подрядной организации.

    Напомним, ранее сообщалось, что улицу Сыганак частично закроют в связи с ремонтными работами в Астане.

    Дороги Акмолинская область Ремонт дорог
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор