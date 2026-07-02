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    Улицу Сыганак частично закроют в связи с ремонтными работами в Астане

    В Астане проводят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Сыганак на участке от ул. Акмешит до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт столичного акимата, передает агентство Kazinform.

    Ремонт дорог
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    В Астане проводят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Сыганак на участке от ул. Акмешит до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт столичного акимата.

    В связи с этим с 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

    При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Дороги Астана Акимат Общество Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор