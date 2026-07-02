Улицу Сыганак частично закроют в связи с ремонтными работами в Астане

В Астане проводят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Сыганак на участке от ул. Акмешит до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт столичного акимата, передает агентство Kazinform.

В Астане проводят работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия улицы Сыганак на участке от ул. Акмешит до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт столичного акимата.

В связи с этим с 4 по 6 июля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке.

При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной стороне в обоих направлениях.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.