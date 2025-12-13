Почему мобильная связь дорожает в Казахстане

Зачем операторам повышать тарифы

Казахстанские пользователи мобильных операторов жалуются на повышение тарифов и ухудшение качества связи. А совсем недавно в Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана обратился депутат Мажилиса Парламента РК Жанарбек Ашимжанов с просьбой проверить тарифную политику сотовых операторов на предмет возможного сговора.

У такого повышения есть свои объяснения. Как отметил Дамир Сейсембеков, причина заключается в рыночном регулировании тарифов, к которому стремятся все страны и отрасли. Отрасль телекоммуникаций ежегодно развивается, и потребление трафика увеличивается примерно на 20%.

— Если не инвестировать в отрасль, то через пять лет нагрузка на центры обработки данных значительно вырастет. В других инфраструктурных сферах, вроде электроэнергетики, такой резкий рост потребления привел бы к полному провалу качества. То же самое произошло бы и с интернетом. Рост потребления трафика для любой инженерной отрасли — это взрыв. Поэтому операторы вынуждены постоянно инвестировать, чтобы поддерживать инфраструктуру и обеспечивать нормальную работу сети, — объясняет Дамир Сейсембеков.

Радио Jibek Joly

При том, что тарифы повышаются, вопрос качества связи по-прежнему остается одним из злободневных. Абоненты все чаще сообщают о «провалах» в сети — когда в час пик скорость мобильного интернета заметно падает. В отдельных районах ситуация еще хуже: сигнал нестабилен, и смартфон вынужден переключаться с 4G на 3G, а порой и на минимальный уровень покрытия.

Что такое «белые пятна» и как их преодолеть

Комитет при Министерстве, по словам спикера, концептуально и планомерно работает над улучшением предоставляемых услуг во всех направлениях, чтобы интернет был доступен везде: дома, на работе и в пути. Как заверяет Сейсембеков, ведомство активно контролирует качество связи, ведет превентивную работу, направленную на недопущение серьезных сбоев в сети.

— Мы знаем все точки, где сотовая связь работает плохо. У нас есть так называемые драйв-тесты. Кроме того, у подведомственной организации Министерства — Государственной радиочастотной службы — в 2024 году появилось специализированное оборудование: переносные «рюкзаки» и специальные автомобили, которые измеряют качество сотовой связи в любой точке города. Таким образом мы определяем так называемые «белые пятна», — рассказал представитель ведомства.

Об этих зонах докладывают операторам, и если они не решают проблему в установленные сроки, Комитет применяет штрафные меры. По словам Дамира Сейсембекова, с 2023 года штрафы значительно увеличили — до 2000 МРП.

— В 2024 году был приняты ряд поправок. Самое концептуально изменение — это учет телекоммуникационной инфраструктуры при разработке генеральных планов городов. До 2024 года такого требования не существовало. Сейчас мы движемся дальше: в пилотном режиме активно работаем с Генпланом Астаны, — рассказал спикер.

Как подчеркнул эксперт, помимо генерального плана города, существуют планы детальной планировки (ПДП), которые также учитывает ведомство. Если генплан определяет крупные районы и их назначение, то ПДП реализуется на уровне конкретных объектов: жилых комплексов или бизнес-центров, где застройщики обязаны предусмотреть установку вышек сотовой связи.

В ноябре этого года в Мажилис были внесены поправки в закон «О связи», а также в законы, регулирующие градостроительную отрасль и земельные отношения, что позволит более эффективно интегрировать телеком-инфраструктуру в развитие городов.

— Основное внимание мы уделяем развитию оптоволоконных линий, потому более эффективного способа передачи информации пока не придумано, и, по моим оценкам, в ближайшие 20–30 лет это не изменится, — сказал собеседник.

Кроме того, по его словам Дамира Сейсембекова, развивается мобильная связь. Учитывая, масштабы территорий Казахстана, в удаленные села и горные районы прокладывать оптоволоконную инфраструктуру экономически нецелесообразно.

— Поэтому мы развиваем спутниковый интернет. Казахстан стал первой страной в регионе, где официально запущен Starlink. Помимо этого, с 1 декабря, услуги начала предоставлять компания OneWeb — европейский аналог Starlink. В рамках проекта мы обеспечили интернетом 504 удаленных сельских населенных пункта, установили спутниковый интернет и раздачу Wi-Fi в этих селах, — рассказал Сейсембеков.

На сегодняшний день мобильным интернетом охвачено только 84% сел страны, где проживает 99% населения. Оставшиеся 16% сел сосредоточены в основном в малонаселенных районах, и над этим вопросом Комитет продолжает работать.

— Что касается мобильной связи, мы также стремимся уйти от технологий 3G. У операторов уже есть планы по модернизации сети, и к 2027 году мы полностью перейдем на 4G и 5G, — подчеркнул председатель Комитета.

О новшествах

В эфире гость также поделился интересным инсайдом. На форуме «C5+1» в Вашингтоне Казахстан подписал соглашение с компанией Starlink о внедрении технологии Direct to Cell. Она позволяет получать мобильную связь напрямую на телефон без наземной инфраструктуры — в степи, горах и других труднодоступных районах страны. Технология работает на любом открытом пространстве. Чтобы воспользоваться связью, пользователю достаточно выйти на улицу с девайсом.

— Пока это пилотный проект, на первом этапе поддерживаются только SMS-сообщения, которые будут бесплатными. Это позволит кардинально решить вопросы связи в труднодоступных местах, например, в горах Алматы или степях страны. Коммерческий запуск планируется в первом квартале 2026 года, — сообщил собеседеник.

По его словам, это будет прорывной проект для телекоммуникационной отрасли, особенно когда появится поддержка голоса и передачи данных, добавил эксперт.

Еще одно новшество — запуск беспилотного такси в Казахстане. По словам Дамира Сейсембекова, осуществить эти планы планируется в ближайшие пару лет.

— Сейчас Министерство активно прорабатывает вопрос пилотного запуска беспилотного такси. Пока что маршрут будет небольшой. Возможно, между аэропортом и Экспо. Что касается автомобилей, насколько мне известно, техника уже поступает в Казахстан, — заключил Дамир Сейсембеков.

