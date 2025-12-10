РУ
    16:21, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Депутат потребовал проверить тарифы Altel, Tele2 и Beeline на сговор

    Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов обратился в Агентство по защите и развитию конкуренции РК с просьбой проверить тарифную политику сотовых операторов Altel, Tele2 и Beeline, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мажилис

    — Недавно компании Altel, Tele2 и Beeline объявили о повышении абонентской платы за мобильную связь на 20%. Это означает, что тарифы на интернет также вырастут на 20%. Одновременное и одинаковое повышение тарифов тремя крупными операторами вызывает большие сомнения в обществе. Не является ли это признаком взаимного согласования или сговора? — заявил Ашимжанов. 

    По его словам, необходимо провести комплексную проверку на предмет фактов монополистических соглашений. 

    — Следует определить, использовали ли эти компании свое доминирующее положение на рынке мобильной связи для согласования цен. У этих компаний есть незаконное особое право на рынке мобильной связи и интернета. Чтобы устранить это особое право, на рынок нужно вводить других участников, то есть усиливать конкуренцию, — добавил депутат. 

    Напомним, ранее Агентство по защите и развитию конкуренции РК выявило признаки установления монопольно высоких тарифов на услуги сотовой связи у крупных операторов за 2024 год.

