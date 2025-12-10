«Белые пятна» связи в ВКО: почему регион уперся в инфраструктурный тупик

Операторы связи уже несколько лет не могут получить доступ к опорам электропередачи, по которым можно было бы проложить и оптоволокно.

Технический вопрос, который стал границей цифрового неравенства

Вопрос связи давно перестал быть технической темой. Речь идет о качестве жизни. Несмотря на то, что в этом году жители 47 отдаленных сел Восточного Казахстана впервые вышли в онлайн, еще 93 населенных пункта региона остаются вне зоны устойчивого интернета. Для жителей таких сел отсутствие связи — это невозможность воспользоваться госуслугами, удаленно учиться, вызывать экстренные службы или вести бизнес.

Депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Ерлан Можанов напомнил, что реальные последствия отсутствия интернета ощущаются в каждом доме.

— Мы обсуждаем не кабель и не опоры — мы обсуждаем доступ людей к нормальной жизни. Пока в области есть десятки сел, где интернет — это мечта, а не услуга, значит, вся наша цифровизация работает не для всех. И люди продолжают жить в информационной изоляции, — сказал Ерлан Можанов на заседании в Палате предпринимателей.

Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет операторы связи обращались за доступом к электролиниям к их владельцу — АО «Объединенная ЭнергоСервисная Компания» (АО «ОЭСК»), но получали лишь отказы, из-за чего проекты замедлялись или вовсе останавливались.

Фото: Kazinform

Почему энергетики отказывают: изношенные сети и страх ответственности

АО «ОЭСК» обозначило свою позицию открыто: электросети региона изношены на 90%. И каждая дополнительная нагрузка, будь то кабель оператора или оборудование связи, вызывает опасения за устойчивость инфраструктуры.

— Перед тем как давать доступ, мы должны быть уверены, что опора выдержит. Мы отвечаем за бесперебойное электроснабжение. Любая авария — это в первую очередь ответственность перед населением, — пояснили представители АО «ОЭСК».

Но есть и вторая причина — риск обвинений в дискриминации. Разрешив одному оператору, компания рискует столкнуться с претензиями других.

— Мы хотим действовать в рамках закона. Но пока нет единой, понятной процедуры, любое решение может вызвать жалобы. Нам нужны четкие правила, которые защитят всех участников, — подчеркнули представители компании.

Эта позиция понятна с точки зрения рисков энергетиков. Но она фактически ставит большинство операторов и жителей в ситуацию ожидания — сети не модернизированы, но и проводить связь по старым опорам нельзя.

Фото: акимат ВКО

Компромисс возможен: доступ только там, где нет других вариантов

Управляющий по инфраструктурному взаимодействию регионального центра государственно-частного партнерства Ирина Валиева предложила точечный подход, который мог бы стать реальным инструментом.

— Мы не можем решить вопрос по всей области сразу. Но есть населенные пункты, где других технических возможностей просто нет. В таких случаях можно заключать инвестиционные договоры. Оператор помогает укрепить или заменить опоры, а дальше обслуживание ведется совместно. Это компромисс, который позволит двигаться вперед, — отметила Ирина Валиева.

Такой формат снимает опасения по поводу изношенности сетей, и одновременно позволяет не оставлять людей без связи.

Госорганы: размещение связи на опорах допустимо, но правила должны быть едиными

Профильные ведомства — Министерство энергетики, Комитет телекоммуникаций и Министерство национальной экономики — ранее подтвердили нормативную и техническую возможность размещения средств связи на опорах электропередачи, если соблюдены нормы безопасности и есть договоренность сторон. Свою позицию также обозначило и Антимонопольное ведомство.

— Мы не можем заранее давать рекомендации о предоставлении доступа или отказе. Но если появятся признаки дискриминации или ограничения конкуренции — мы будем реагировать на жалобы. Нам нужна прозрачная процедура, чтобы исключить субъективность, — пояснили специалисты Агентства по защите и развитию конкуренции.

Таким образом, препятствий на уровне законодательства нет — есть только отсутствие алгоритма, который бы защищал и энергетиков, и операторов.

Серебрянск и горные зоны: когда связь невозможна без опор

Особое внимание участники заседания уделили территориям, где рельеф делает традиционные решения невозможными. В городе Серебрянске в районе Алтай жители до сих пор вынуждены искать точку, где ловит интернет, потому что других вариантов подключения нет.

— Серебрянск — это не исключение, а яркий пример того, что происходит, если вопрос тянется годами. Там просто негде разместить оборудование, кроме как на опорах. И пока доступ не согласован, люди живут без цифровой связи, — подчеркнули участники обсуждения.

И таких населенных пунктов в области — десятки. Чтобы решить проблему, в горных районах строят новые антенно-мачтовые сооружения. Промежуточные успехи есть, но разрыв остается большим. Да и процесс растянут — по планам, потребуется еще два года. В ближайшее время доступ ко Всемирной паутине получат лишь 27 сел.

— Вне зоны устойчивого интернета сегодня остаются 93 села. Большинство из них в Катон-Карагайском, Курчумском, Маркакольском районах. Это самые труднодоступные территории региона, и именно туда сложнее всего дотянуть связь. Но работа идет. В в 66 из этих сёл интернет наладят до 2027 года. Сейчас реализуется национальный проект «Доступный интернет». По его линии госучреждения подключаются к волоконно-оптическим сетям, и параллельно развивается так называемая «последняя миля» — когда от оптики у школ и акиматов интернет уже можно разветвлять до домов жителей, — рассказала руководитель аналитического отдела Управления цифровизации и архивов ВКО Индира Серикханкызы.

Фото: Kazinform

Работы по монтажу антенно-мачтовых сооружений продолжаются, но горный рельеф замедляет процесс. И именно поэтому вокруг доступа к опорам электропередачи сегодня идет такая острая дискуссия. Это самый быстрый, а в ряде случаев и единственный способ обеспечить связь.

Единые правила и совместная модернизация — путь к решению

По итогам обсуждения эксперты сошлись в одном — работать нужно системно, а не точечно. Необходим единый порядок доступа к опорам, чтобы убрать субъективность и юридические риски. Отдельно предложено определить села, где альтернативы нет, и начать именно с них — там, где опоры сегодня единственный вариант дотянуть связь до людей.

— Важным элементом обсуждения стала и возможность модернизировать инфраструктуру не в одиночку, а через совместные инвестиции операторов и энергетиков — с четким распределением ответственности. Для того чтобы эта система заработала, планируется создать рабочую группу с участием акимата, регуляторов, операторов связи и АО «ОЭСК». Все эти предложения — не формальная декларация, а реальная попытка выйти из инфраструктурного тупика, который годами не позволял закрыть «белые пятна» связи, — поделились представители Палаты предпринимателей ВКО.

Восточный Казахстан стремится развивать телекоммуникации, но сталкивается с изношенными сетями, отсутствием правил и сложным рельефом. И эксперты уверены, что вопрос связи — это не про комфорт. Это про равный доступ к образованию, медицине, безопасности и современным услугам. Пока эти задачи не решены, цифровой разрыв между городами и отдаленными территориями будет только расти. Именно поэтому вопрос доступа к опорам сегодня стал одним из ключевых факторов цифрового будущего региона.

Ранее мы уже рассказывали про цифровое неравенство и почему села ВКО все еще вне сети.