Почему крупное село в Костанайской области два года живет без воды

Воды нет от слова совсем

Жители села Жамбыл в Карасуском районе Костанайской области уже более двух лет фактически живут без централизованного водоснабжения. Единственный водопровод, построенный еще в 1964 году, полностью вышел из строя, а временные решения не позволяют обеспечить стабильную подачу воды, особенно в зимний период.

Как рассказал местный житель Виталий Ордин, проблемы с водопроводом начались несколько лет назад, однако в последние два года ситуация стала критической.

— Данная проблема длится уже два года. Мы фактически находимся без центрального водоснабжения — от слова совсем. В прошлом году его зимой сделали на три месяца, но уже через месяц он снова прорвался, — рассказывает мужчина.

Водопровод, проложенный более 60 лет назад, никогда капитально не модернизировался. Его лишь периодически латали, пока окончательно не стало ясно — система полностью отслужила свой срок. Весной этого года водопровод был поврежден настолько, что его восстановление стало невозможным.

По словам жителей, именно паводковые воды окончательно его добили. При этом само село от затопления удалось спасти собственными силами.

— В прошлом году мы сами, крестьяне, нанимали экскаватор и окапывали посёлок. Вода вокруг стояла метр-полтора, но в село мы не пустили ни литра. В этом году история повторилась, — говорит Виталий Ордин.

Однако участок, где проходит водопровод, оказался полностью затоплен. Вода там стоит уже второй год и, по прогнозам, может не уйти еще несколько лет.

Альтернатива не дает надежды

В качестве временной меры используется водонакопитель. Воду оттуда жителям приходится развозить тракторами.

— Воду дают два раза в неделю — во вторник и пятницу. Мы тракторами вывозим, но с первыми морозами начинаются проблемы: вода перемерзает. Как дальше все будет — непонятно, — отмечает собеседник.

Фото местных жителей

Еще село подключено к врезке в центральный водопровод на расстоянии 14 километров, однако вода подаётся ограниченно и доставляется техникой. Дополнительной проблемой остается дорога к месту водозабора, которая находится в крайне плохом состоянии.

— Процентов 50 дороги просто не существует. Мы подсыпали щебень своими силами, но вокруг вода, все плывет, — отмечает собеседник.

По плану — есть, финансов — нет

Не увенчались успехом попытки использовать подземные источники. Пресной воды под поселком не оказалось.

— Пробурили скважину на 97 метров — вода солёная. Пресной воды под нами нет. Но наше село не умирающее: 500 жителей, школа, детский сад, работа есть, а воды — нет, — подчеркивает сельчанин.

Как отмечают жители, проектно-сметная документация на строительство нового водопровода уже готова и одобрена, срок ее действия истекает в декабре 2026 года. Однако в планах финансирования на следующий год село пока не значится.

— Мы посмотрели списки — нас там просто нет. С весны бьемся, пишем, звоним, ездим на приемы. Пока результат нулевой, — говорит Виталий Ордин.

По его словам, если вопрос не будет включен в бюджет в ближайшее время, ситуация может зайти в тупик. При этом село считается одним из экономически сильных в районе, здесь строятся дома, работает бизнес, постоянно требуются рабочие, планируется строительство пожарного депо за счет самих жителей.

Что говорят власти

В акимате Карасуского района, в ответ на запрос редакции пояснили, что пункт раздачи воды в селе Жамбыл формально продолжает функционировать, однако регулярная подача питьевой воды через него не осуществляется. Власти поясняют это тем, что жители села предпочитают получать воду с помощью водовозов, которые доставляют её непосредственно на подворья.

В акимате тоже подтвердили, что действующий водопровод был построен еще в 1964 году и в настоящее время полностью изношен, в связи с чем не подлежит дальнейшей эксплуатации.

— Для решения проблемы разработана проектно-сметная документация на строительство новой системы водоснабжения. Стоимость проекта превышает 911 млн тенге, получено положительное заключение государственной экспертизы. Срок реализации проекта составляет пять месяцев, однако его запуск возможен только при выделении финансирования из бюджета, — заявили в ответе на запрос.

О том что заявка не была ранее поддержана, заявили и в Министерстве промышленности и строительства РК.

— Проектом предусмотрены реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 32 км, строительство насосной станции второго подъема, резервуаров питьевой воды емкостью 100 кубометров (2 единицы), контрольно-пропускного пункта и комплектной трансформаторной подстанции. В 2024 году акиматом Костанайской области была подана бюджетная заявка на включение проекта в республиканский бюджет на 2025–2027 годы, проектно-сметную документацию по данному проекту не поддержали в связи с ограниченностью республиканского бюджета, а также с тем, что его реализация не влияет на увеличение показателей обеспеченности населения централизованным водоснабжением, — говорится в ответе на запрос Минпромстроя.

В акимате заявили, что для обеспечения жителей водой этой зимой предусмотрены дополнительные меры. В частности, утеплен пункт раздачи воды, расположенный на трассе.

— При этом подвоз воды в ПРВ в центре села осуществляется по мере снижения уровня воды в резервуаре. Возможность подогрева данного пункта на данный момент отсутствует по техническим причинам, — сообщили в МИО.

Что касается состояния дороги, по которой осуществляется подвоз воды — ее возраст чуть младше 60-летнего водопровода (дорога была построена в 1970 году), а последний средний ремонт проводился в 2019-м.

Из-за весеннего переувлажнения грунта и движения тяжелой сельскохозяйственной техники дорожное полотно регулярно разрушается. В 2024 году на ямочный ремонт было выделено 27 млн тенге, однако работы не были выполнены из-за неисполнения подрядчиком конкурсных обязательств, после чего средства были перераспределены.

Фото местных жителей

В результате жители продолжают пользоваться временными источниками и подвозом воды, которые не обеспечивают стабильного водоснабжения, особенно в зимний период.

Вопрос остается открытым и напрямую зависит от принятия бюджетных решений на последующие годы.

