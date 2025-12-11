15 млрд тенге возвращенных активов выделено на водоснабжение сел Жамбылской области

Правительство на эти цели выделило 15,4 млрд тенге. На сегодня четыре объекта уже введены в эксплуатацию, строительные работы на оставшихся восьми планируется завершить до конца текущего года.

Жители четырех населенных пунктов уже обеспечены качественной питьевой водой.

Источник: primeminister.kz

В частности, в Жамбылском районе завершены работы в селах Кызылшарык, Жанаоткел и Жума. В Таласском районе введен в строй водопровод в селе Карой, где проживает свыше 300 человек. Ранее там отсутствовало централизованное водоснабжение. Общая стоимость проекта составила 933,4 млн тенге, из которых 106,7 млн тенге были выделены напрямую из Спецгосфонда.

Фото: Правительство РК

Работы продолжаются на восьми объектах, сдача которых запланирована до конца текущего года. Это проекты в отдаленных районах области. В Мойынкумском районе ведется реконструкция сетей на станциях Шыганак, Мынарал и Кумозек, а также в селах Мойынкум, Биназар и Бирлик. В Сарысуском районе реконструкция водопровода охватывает села Жайылма и Маятас, а в Кордайском районе идет строительство сетей в селе Карасай Батыр.

Источник: primeminister.kz

— В соответствии с поручением Президента, в области реализуется задача по 100% охвату населения питьевой водой. По итогам 10 месяцев 2025 года обеспеченность в городах региона составляет 98%, в сельских населенных пунктах — 99,3%. Всего в Жамбылской области реализуется 23 проекта водоснабжения, из которых 13 уже сданы в эксплуатацию, — говорится в сообщении Правительства.

Аналогичная работа проводится по всему Казахстану. Для полного охвата населенных пунктов страны в текущем году из республиканского бюджета выделено 105,7 млрд тенге на реализацию 257 проектов, сообщили в ведомстве. Дополнительно за счет средств Специального государственного фонда выделено 135,8 млрд тенге на реализацию еще 229 проектов в сфере водоснабжения.